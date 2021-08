Jornada doble en la Liga MX; así se jugará la fecha 5

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La Liga MX tendrá jornada doble que arrancará este martes con cuatro compromisos.

En el estadio Nemesio Díez, Toluca se verá las caras con Mazatlán; en el Universitario, Tigres chocará con Querétaro, mientras que Necaxa recibirá a Pumas y Xolos a Puebla.

La actividad de la jornada 5 de la Liga MX continuará el miércoles con cuatro encuentros más:

En el Estadio Azteca, La Máquina Celeste de Cruz Azul se medirá a los Rayados del Monterrey; en la comarca lagunera, Atlas visitará a Santos, mientras que en Guadalajara, Chivas enfrentará a León.

La jornada del miércoles cerrará con la visita del actual líder de la competencia, las Águilas del América, que enfrentarán a los Bravos de Juárez.

Cabe señalar que el partido entre Pachuca ante San Luis se programó para el 3 de noviembre en punto de las 19:00 horas

A continuación los horarios y las fechas de los partidos:

Liga MX



Jornada 5



Martes 17 de agosto



Toluca vs. Mazatlán 17:00

Tigres vs. Querétaro 19:00

Necaxa vs. Pumas 21:00

Tijuana vs. Puebla 21:06

Miércoles 18 de agosto



Cruz Azul vs. Monterrey 19:00

Santos vs. Atlas 19:00

Guadalajara vs. León 21:00

FC Juárez vs. América 21:00

3 de noviembre



Pachuca vs. San Luis 19:00

