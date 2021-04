José ‘Jumbo’ Díaz estrenará título del Caribe con los pingos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Para medirse con las mejores y conocer el termómetro internacional, al reactivarse las competencias después de la pandemia. La doble medallista olímpica Paola Espinosa viajó a la Copa del Mundo FINA 2021. La sede será el Complejo Acuático de Tokio, donde buscará en julio, hacer historia como la primera mujer mexicana en sumar cinco Juegos Olímpicos.

La mejor clavadista de México en la historia, competirá con Melany Hernández en el trampolín de 3 metros sincronizados femenil. Consiguió la medalla de bronce en el pasado campeonato mundial de Gwangju 2019, y la plaza olímpica.

“Me ilusiona mucho, estoy nerviosa después de tanto tiempo de no competir y por toda la incertidumbre de la pandemia. Hemos hecho un gran trabajo a lado de mi entrenador Iván Bautista, hemos perfeccionado la sincronía. En cada uno de nuestros clavados nos sentimos mejor, más cómodas. También he logrado subir de peso, un tema que me preocupaba y eso hace que nos veamos cada vez mejor”, recordando que en 2019, un desajuste alimenticio la llevó a registrar 45 kilogramos en la báscula lo que le dificultaba mover el trampolín.