Joya de la natación con la mira en los Juegos Nacionales 2022

Ciudad de México.— El acoso escolar sufrido durante la primaria y la secundaria, motivó a la pugilista regiomontana, Cecilia Gabriela Niño Rodríguez, a aprender los secretos del arte de la Fistiana. Actualmente ostenta un récord invicto profesional de ocho peleas ganadas, cinco de ellas por nocaut, y un sólo empate.

Te puede interesar Mujeres de la CDMX destacan por su vocación en el deporte

La joven de 21 años de edad, la más pequeña de tres hermanos, indicó que las burlas que le propinaban sus compañeros de aulas orillaron a su padre a llevarla a un gimnasio para saber cómo defenderse de sus agresores.

“Cuando estaba chica me hacían mucho “bullying” en la escuela y en la casa donde vivíamos y eso le daba mucho coraje a mi papá, ya que llegaba llorando porque me pegaron, no quería que buscara pleito, más no le gustaba que no me defendiera”, relató la pugilista en un gimnasio de la capital de Nuevo León.

“La primera vez que pisé un gimnasio fue a los 14 años en Escobedo. Un año después llegué al Deportivo San Bernabé, en la colonia San Martín, donde crecí y me desarrollé”, mencionó Niño Rodríguez.



Buscará campeonato nacional en 2022 en peleas a ocho rounds.

Con una foja profesional de 8-0-1. Cecilia reconoció que, en su debut ante la aguascalentense María Martínez, en noviembre de 2018, sufrió una crisis nerviosa desde la ceremonia de pesaje, producto del cambio de amateur, donde tuvo alrededor de 15 combates, a profesional.

“En la Olimpiada Nacional de 2017 en Monterrey me quedé con el bronce en la categoría de 54 kilogramos. Un año después en Chihuahua terminé en primer lugar”, detalló la alumna del manager Miguel Morales.



“En Chávez Boxing Studio tengo más de un año trabajando de lunes a sábado como entrenadora de chicas, señoras y señores”, apuntó la pugilista, quien comparte gimnasio con Alejandro “Canito” Espinoza y Daniel “Cejitas” Valladares.

Tras imponerse en su más reciente combate ante la capitalina Ivonne Rosas Merino, adelantó que irá por un campeonato nacional antes de que finalice 2022.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales