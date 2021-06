Juárez y Fernández en excelentes condiciones para su pelea

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico de los Bravos de Juárez, Ricardo “Tuca” Ferretti, comentó que ya analiza la posibilidad de retirarse tras su intempestiva salida de los Tigres.

“Tuca” aceptó que la decisión de dejar el banquillo está cerca, sin embargo, por ahora solo piensa en dar buenos resultados con el equipo fronterizo.

“El día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado”.

“Ahora, uno no es eterno, pero si pudiera tener un plazo te diría que quisiera, tal vez, dirigir unos tres años más”.

“Y después de ahí tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no”, dijo “Tuca” en entrevista con el diario Récord.

Ferretti indicó que en los próximos meses analizará su futuro e insistió que ahora solo piensa en hacer una buena pretemporada para que Bravos llegue en óptimas condiciones al Apertura 2021.

“Voy a sentarme a analizar si sigo, si realmente en este tiempo lo hice al 100 por ciento, y si bajé yo creo que ahí sí pararía. Pero creo que tres años es razonable para pensar si sigo o si no sigo”, finalizó “Tuca” Ferretti.

