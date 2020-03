Jugador de Rayados se burla del coronavirus

Ciudad de México.- La Liga MX dio a conocer que todos los partidos que restan de la fecha 10 del Clausura 2020, se jugarán a puerta cerrada para evitar contagios por el COVID-19 conocido como coronavirus.

“La LIGA MX / ASCENSO MX informa que, como medida de prevención y prudencia, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Liga acordaron que los partidos de la Jornada 10 de la LIGA BBVA MX y LIGA BBVA MX Femenil, Jornada 8 de ASCENSO BBVA MX, así como los Torneos de Fuerzas Básicas, se jugarán a puerta cerrada”, informó en un comunicado.

“Continuaremos en comunicación constante con la Secretaría de Salud para atender sus recomendaciones y, por supuesto, las medidas de salubridad y prevención se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugadores, personal de los Clubes y medios de comunicación”, agregó.

Los partidos de la LIGA BBVA MX, LIGA BBVA MX Femenil y ASCENSO BBVA MX, se jugarán a puerta cerrada:

De esta manera, los choques de este sábado entre San Luis vs. Puebla, Tigres vs. FC Juárez, León vs. Pumas, Guadalajara vs. Monterrey, y del domingo Toluca vs. Atlas, Santos vs. Necaxa y América vs. Cruz Azul se podrán observar solo por la televisión.

Cabe señalar que aquellos aficionados que adquirieron sus boletos con anterioridad, se les regresará el dinero que desembolsaron.