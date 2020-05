Jugador del Chelsea rompe confinamiento para reunirse con mujer; termina en la cárcel

Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado de San Luis (FGESLP) informó que no existen datos que permitan establecer que la muerte de la jugadora Daniela Lázaro se trate de un hecho delictivo.

En su cuenta de twitter, la FGESLP informó que se realizó una investigación exahustiva y no se encontró rastro de que se trate de un feminicidio.

“De acuerdo a los datos de investigación desahogados todo el día de ayer, en análisis vídeo gráficos, las pruebas periciales que se realizaron, y toda la información que esta respecto al hecho, podemos confirmar que no se encuentran elementos que nos permitan asumir un hecho con apariencia delito, no hay la intervención de alguna persona en lo ocurrido”, indicó el Vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez.

El funcionaro recordó que todo hecho en el que pierde la vida una mujer, es investigado con el protocolo correspondiente, lo que permite establecer daros de prueba certeros de lo ocurriso, y así deslindar responsabilidades.

“Como institución y respeto a la familia y a ella como víctima, no revictimizar a nadie, con todos los datos desahogados, podemos confirmar que no hay datos que permitan asumir un hecho con apariencia de delito, la familia nos ha pedido que sea la única situación que vamos a manejar. No hay intervención de terceras personas”, señaló el funcionario.