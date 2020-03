Jugadores de Tigres se cuidan del coronavirus

Ciudad de México.- La esposa de Renato Ibarra, Lucely Chalá, confirmó que el futbolista la golpeó y que, por ello, tuvo que ser hospitalizada.

En entrevista por la revista TV Notas Chalá mencionó que las agresiones no solo fueron por parte del jugador, también de la familia de este.

“Renato se está recuperando de su lesión y esa tarde se había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche”, informó para la publicación.

“Sí, para la noche ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas. Se irritó. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor”, agregó.

“Renato les dijo a sus familiares: ‘¡Vengan, péguenles!’, entonces atacaron a mi hermana; la tenían en el piso, la golpearon. A mí me tenían contra una pared mientras a ella le pegaban”.

Reveló que, después de llamar a la policía, tuvo un sangrado y tuvo que ser hospitalizada porque se encuentra embarazada.

“Sí, había un peligro de aborto por el sangrado y me mandaron reposo total, por lo que me tuve que quedar hospitalizada y ahí rendí mi declaración”, sentenció.