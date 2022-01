Video Detienen a Julio César Chávez Jr. por supuesta posesión de armas de fuego

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. habría sido detenido por supuesta posesión de armas, reveló el mismo “Julito” en una transmisión que hizo en su cuenta de Instagram.

En la misma, se observa a Chávez Jr. discutir con los policías quienes le piden que se baje de su auto pero se negó en varias ocasiones.

“¿Por qué me detienen, oigan?”, mencionó en el video el hijo de la leyenda y argumentó que estaban saliendo de su casa cuando se presentó el incidente.

“Te tenemos que entregar a la base, para empezar andas armado”, contestó uno de los uniformados.

El hecho sucedió cerca de la Plaza de Galerías en Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, no se tienen más detalles del hecho.

En el video que se encuentra en la cuenta @realidadenlared se escucha parte de la discusión de los policías con Chávez Jr.

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

El boxeador pidió hablar con una autoridad superior cuando uno de los policías lo amenazó y le dijo que tenía que bajarse de la unidad.

“No me importas lo que diga, yo no tengo problemas, usted viene con una decisión que no está bien tomada”, se escucha decir al Chávez Jr. y es cuando se corta la transmisión.

Hasta el momento, ninguna autoridad reportó la detención de Chávez Jr. ni tampoco el mismo boxeador ha hablado al respecto.

