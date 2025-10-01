Julio César Chávez supera emergencia médica con el respaldo de su esposa e hijos

Culiacán, Sinaloa.- El gran campeón mexicano Julio César Chávez fue hospitalizado de emergencia en Culiacán, Sinaloa, la noche del domingo 28 de septiembre.

La noticia causó preocupación entre sus seguidores, pero también mostró la fortaleza de la unión familiar, ya que su esposa y seres queridos han estado a su lado durante todo el proceso.

La familia, clave en su recuperación

Myriam Escobar, esposa del ex boxeador, fue quien confirmó que la operación a la que se sometió Chávez salió bien y sin complicaciones.

“Oigan, me están llamando mucha gente preocupada por Julio. Resulta que trae unas piedritas ahí que necesitaban sacarlas porque dicen que es muy doloroso. Entonces es algo rápido, es algo sencillo, pero todo está bien”, compartió Myriam a través de una publicación en Instagram.

El acompañamiento familiar ha sido fundamental. La cercanía de sus hijos y de su esposa ha permitido que el excampeón mantenga la serenidad y confianza en su recuperación.

La unión en torno a su figura refuerza valores como el cuidado mutuo, el respeto y la defensa de la vida, pilares que han acompañado la trayectoria del ex pugilista.

“Gracias por sus bonitos deseos”

Horas después de la intervención, Escobar volvió a dirigirse a la afición para agradecer la solidaridad.

“Julio así es, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas. Pero muchas gracias por sus bonitos deseos”, señaló la esposa del legendario boxeador mexicano, en un video publicado en su cuenta oficial.

De acuerdo con su familia, el procedimiento fue exitoso y su estado de salud es estable.

El ex boxeador permanece en observación médica para descartar complicaciones, pero evoluciona favorablemente.

“Hay campeón para rato”

La esposa del “César del boxeo” insistió en que no hubo contratiempos y resaltó el ánimo de su esposo.

“Las piedritas las traía en las vías urinarias, dicen que eso es muy doloroso. El doctor ya me hizo el favor de decirme que ya la disolvieron y que están nada más cerciorándose de que no haya más cosas. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya, como él dice, hay campeón para rato”, afirmó Myriam Escobar.

La recuperación de Chávez, bajo el cuidado médico y el respaldo cercano de su familia, confirma que la unión en los momentos difíciles es clave para sobreponerse a los retos de salud.

