Julio César “Rey” Martínez defenderá corona WBC

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El próximo sábado 26 de junio, el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César “Rey” Martínez, regresará al ring para enfrentar a su compatriota Joel Córdova.

Te puede interesar WBC preocupado por boxeadores que quieren salir del retiro

Martínez (17-1, 13 KOs) arriesga su cinturón verde y oro por tercera vez en un a cartelera presentada por Matchroom Boxing, Canelo Promotions, y Clase y Talento.

Julio César no pudo defender su título en la cartelera donde Saúl “Canelo” Álvarez conquistó el título supermedio WBC al derrotar al turco Avni Yildirim en febrero pasado. Una lesión en la mano durante en la semana de la pelea, le quitó la oportunidad a “Rey” Martínez de pelear contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo. Por su parte el retador Córdoba (12-4-2, 3 KOs), llega a su primera pelea por el título mundial.

“Estoy muy feliz de poder pelear nuevamente y regresar al ring. Estoy aún más emocionado de poder pelear en México. Muy motivado por este combate,” señalo “Rey” Martínez.

por su parte Córdova puntualizó que no desaprovechara la oportunidad de buscar el título del verde y oro. “He esperado esta oportunidad durante tanto tiempo que no perderé la oportunidad de cumplir mis sueños de convertirme en campeón mundial. Tal vez muchos no me conozcan, pero después del 26 de junio, muchos sabrán mi nombre”, sentenció Córdova.

La función se llevara a cabo en el Domo Alcalde de Guadalajara, Jalisco y La cartelera será transmitida a todo el mundo por DAZN.

Foto cortesía WBC/ DAZN

Sigue nuestras redes sociales