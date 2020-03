Julio César “Rey” Martinez sin miedo a nada

Ciudad de México, — La directiva de los Diablos Rojos y Panini realizaron la presentación del álbum conmemorativo de los 80 años del México, teniendo como invitados especiales a la primera actriz Carmen Salinas, y los estrellas de todos los tiempos de los “pingos” Alfredo “el zurdo” Ortiz y Ramón “el abulón” Hernández.

Durante el evento el Vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos, Santiago Harp Grañen, aseguro a los medios de comunicación que este álbum representa un hecho muy importante como parte de los festejos de los 80 años del México, “Para mi representa mucho, es una imagen que representa a los equipos que mi familia apoya y es un gran compromiso celebrar este año, pero ganar el campeonato será el mejor regalo de aniversario”, añadió el directivo.

¡No te pierdas ningún detalle de nuestra presentación del álbum #PaniniDiabl80s👹!👏🏻😎 Entra a nuestra página y entérate👉🏻https://t.co/TQVqus0WU1 pic.twitter.com/QrKWQFBl7V — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) March 3, 2020

Por su parte el Dr. Othón Díaz, Presidente ejecutivo de la Pandilla Roja, dio sus impresiones de la creación de este álbum “Queremos estar más cerca de los aficionados de todas las edades y en esta ocasión en lugar de publicar un libro por los 80 años, nos decidimos por hacer algo diferente, algo que pueda llegar al público de todas las edades, queremos innovar y seguiremos haciendo cosas por el bien de los aficionados” puntualizo Díaz Valenzuela.

Primera ocasión que Panini se dedica al Béisbol

Finalmente Carmen Salinas compartió la anécdota de porque le va a los Diablos “Fue en un juego de Tigres vs el México, yo iba a ver a los Tigres y estaba sentada hasta adelante con mi hijo, llego una persona y me quitó del lugar donde estaba porque eran lugares para gente importante, entonces me salí del estadio con mi hijo Pedro que en paz descanse y de pronto escucho que alguien me grito: Carmen, ¡ven! Volteo y era el Zurdo Ortiz que se había dado cuenta de lo que me paso desde el montículo y bajo a buscarme y me llevó arriba del dugout de Diablos y me mando tacos de cochinita y me trato muy bien y desde ahí soy Diabla Roja de corazón” recordó la primera actriz .

Los abonados a los “rojos” tendrán el beneficio de recibir una edición especial de pasta dura a partir del 15 de marzo. El álbum contiene más de 200 estampas con leyendas de todos los tiempos, personalidades, estadios y jugadores actuales del México.

El álbum estará a la venta a partir del 23 de marzo en diferentes puntos de venta a nivel nacional. La edición de colección tendrá un costo de $25.00 y el costo de los sobres será de $12.00.

HL

