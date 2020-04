Jürgen Damm se burla de La Máquina de Cruz Azul

Ciudad de México.- Jürgen Damm aseguró que fue una buena decisión no integrarse con La Máquina de Cruz Azul a pesar de que el equipo cementero buscó sus servicios.

Damm indicó que, antes de llegar a Tigres, el cuadro cementero intentó contratarlo, pero se inclinó por el equipo felino.

“Tuve la opción en ese draft de irme a Chivas, Cruz Azul, Tigres, estaba con esa incertidumbre, pero también lo he dicho muchas ocasiones fue mi mejor decisión llegar a Tigres”.

“Es un equipo que marcó época desde el 2015 a la fecha, llegó a muchas Finales, ganó muchos campeonatos, muchos trofeos y bueno mi mejor decisión”, mencionó.

Afirmó que no le importaba en qué equipo iba a jugar, pues lo único que él quería era crecer y madurar.

“En ese draft yo me enteré que estaba Cruz Azul, que estaba Tigres, estaba Chivas y otros dos equipos, era Xolos y otro, y a mí me dijo mi representante te vas a ir a Cruz Azul”.

“Yo le dije donde sea lo que quiero es seguir creciendo, madurando y todo, pero al final de cuentas fue Tigres porque fue el que más pagó, al final me dijeron ya eres de Tigres”.

El futbolista agradeció no haber llegado a La Máquina, pues “no hubiera ganado nada”, ya que hay mucha presión en el conjunto celeste.

“Imagínate si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión, en el aspecto de que no quedan campeones”.

“Yo en Tigres llegué y fuimos Campeones luego luego, Libertadores, conseguimos muchas cosas importantes, llegué un grupo muy sano, con calidad”.

“Entonces la mejor decisión que se pudo tomar y que Dios me pudo poner fue en todos los aspectos que te acabo de decir”, sentenció.