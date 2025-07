Keylor Navas: el guardameta que elige arrodillarse ante Dios

Un camino de fe que no se esconde

Ciudad de México.— En medio del griterío de los estadios más grandes del mundo, donde la presión, el dinero y la fama reinan, Keylor Navas nunca ha dejado de mirar al cielo. El portero costarricense, campeón de Europa con el Real Madrid y actual jugador de Los Pumas de México, ha sostenido una carrera marcada po su profesionalismo y su convicción en Dios; así como en los valores que recibió desde niño. Su vida, más allá del fútbol, ha sido testimonio constante de fe, familia y gratitud.

“Que todos pudieran ver que en ese campo había un hombre de fe”

Cuando en 2017 se estrenó el documental Keylor Navas, hombre de fe, no fue para resaltar sus atajadas o su paso por los mejores clubes del mundo. Fue un acto de testimonio. “La idea era hacer protagonista al Señor”, dijo entonces el portero. Y no era una frase más. En entrevistas, como la concedida a la revista Vida Nueva, Keylor confesó que desde joven le pedía a Dios la oportunidad de arrodillarse en estadios grandes para que todos vieran que ahí estaba un hombre creyente. No pide no recibir goles, sino poder ofrecer cada partido como un acto de coherencia con su vida interior.

En cada compromiso, sea una final de Champions o un entrenamiento bajo la lluvia, hace una pequeña oración antes de salir al campo. No por superstición, sino por sentido. Agradece, se encomienda y juega. Es su manera de vivir con propósito.

La familia, el pilar que lo sostiene en los momentos difíciles

La historia de Keylor Navas no se entiende sin el lugar donde comenzó todo: Pérez Zeledón, en Costa Rica. A los 14 años dejó su casa para perseguir el sueño del fútbol. Vivió solo, expuesto a tentaciones y riesgos, pero los valores que sus padres y abuelos le enseñaron lo mantuvieron firme. “Había personas en la calle que ofrecían drogas, pero gracias a la educación que recibí pude decir que no”, recuerda.

Hoy es él quien aconseja a los padres a estar presentes en la vida de sus hijos, a enseñar con el ejemplo y a permitir que el deporte forme carácter. “Los niños deben tener valores para que en el momento necesario puedan tomar buenas decisiones”.

Con humildad, siempre ha reconocido el papel de sus seres queridos. Su matrimonio con Andrea Salas, sellado en la Iglesia y consagrado con un rosario en su boda, es para él parte de ese llamado divino a construir en la fe. Su familia es discreta, firme y cercana. Sus tres hijos, incluida Daniela, a quien adoptó como propia, son el centro de su vida fuera del fútbol.

Una carrera sostenida por la fe

A lo largo de su carrera, Keylor ha mantenido la misma rutina: Biblia en mano, oración diaria, comunión constante con Dios. Sus abuelos maternos, Elizabeth Guzmán y Juan Gamboa, le enseñaron a rezar desde niño. Años después, sigue buscado una iglesia donde quiera que viva.

En el podcast Celso y Guima, confesó que muchas veces, en medio de los partidos, mira a su alrededor y se pregunta por qué Dios lo eligió para vivir todo eso. No lo dice con vanidad, sino con asombro y agradecimiento. Cree que el privilegio de jugar profesionalmente viene acompañado de una responsabilidad: cuidar su salud, valorar cada entrenamiento y prepararse para cuando la carrera termine.

Sin focos, pero con propósito

Mientras muchos futbolistas se rodean de lujos y reflectores, Keylor mantiene un perfil bajo. Su ropa, su estilo de vida y su manera de tratar a los demás reflejan que no ha cambiado con la fama. Siempre que puede, regresa a Costa Rica para visitar escuelas en su comunidad natal. Lo hace sin cámaras ni alardes.

El testimonio que trasciende la cancha

La fe no es un discurso para Keylor Navas. Es su forma de estar en el mundo. Arrodillarse antes de cada partido no es un acto aislado, sino la culminación de una vida enraizada en valores, en la familia, en la gratitud y en la certeza de que cada victoria o derrota puede ser ofrecida a Dios.

