La antorcha olímpica llega a Japón

Madrid.- Algunos equipos de LaLiga de España tendrán que recortarle el suelo a los futbolistas, debido a que muchos dependen de los ingresos de taquilla para pagarle a los jugadores.



El economista José Gay de Liébana señaló que difícilmente algunos clubes podrán mantener el salario de los jugadores, ante la crisis que vive el futbol mundial por el COVID-19 conocido como coronavirus.



“Los jugadores tendrían que renunciar en buena lid a parte de su ficha, porque en la medida en que no hay competiciones, los clubes van a dejar de ingresas. No sé qué pasará con la temporada, pero creo que un gesto que les honraría sería que dejasen de ingresar parte de sus fichas. Los clubes van a tener que tomar medidas porque no les van a llegar las fuentes más importantes de sus ingresos: los derechos de televisión, mercadotecnia y taquillaje”, explicó en entrevista para la agencia EFE.

“Si no hay competiciones, el patrocinador puede argumentar que no tiene visibilidad, y es comprensible, porque tendrá todo el derecho a no pagar, igual que el socio. Si esto se alarga, es normal que haya una serie de replanteamientos y los jugadores tendrían que hacer un esfuerzo. De momento, sólo se ha suspendido una jornada. Ahora el momento es grave, pero no gravísimo. Pero si dentro de dos semanas seguimos igual, que da esta impresión, porque esto no se normalizará hasta septiembre, todo el mundo tendrá que sacrificarse”, argumentó.

“Para clubes que son modestos, como el Espanyol, que recibe 50 millones de televisión de los 80 de su presupuesto, la entrada en un bache es casi el destino en este momento. LaLiga ya ha cifrado la pérdida en casi 700 millones de euros. Clubes como el Barcelona y el Madrid van a sufrir una enganchada de miedo, porque tienen diferentes vías de ingreso, como la televisión, Champions, patrocinios, etc., y con el grifo cerrado…”, subrayó.

Una situación similar vive la Bundesliga alemana. Debido a la crisis por el SARS COV-2, algunos conjuntos pretenden “golpear” el bolsillo de los jugadores.

“Sé por los clubes que llevan tiempo hablando con sus jugadores e incluso puede que ya hayan llegado a un acuerdo. Es lo normal. Son muchos los que tiene que poner un granito de arena”, indicó Christian Seifert, presidente de la Federación Liguera Alemana (DFL) en diálogo con el diario alemán Bild.