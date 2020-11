La casa del Orlando City será sede de la Concachampions

Ciudad de México,— Concacaf ha anunciado que el Exploria Stadium, casa del Orlando City de la MLS, será la sede de los partidos de rondas finales de la Liga de Campeones Concacaf.



La principal competencia de clubes de la confederación se reanudará en rondas finales con los cuartos de final, semifinales y final en Orlando, del 15 al 22 de diciembre.

El nuevo formato en rondas finales incluye un total de siete juegos en la casa del Orlando City para coronar a un campeón regional de clubes.

Cuartos de final: Estadio Exploria, Orlando, 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

Semifinales: Estadio Exploria, Orlando City , 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Final: Estadio Exploria, Orlando, 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

El Estadio Exploria del Orlando City para estas rondas finales es una de las principales sedes de la MLS, inaugurado en el 2017.

Concacaf ha tomado la decisión de que estas rondas finales se jugarán a puerta cerrada.



Foto cortesía Concacaf/ Orlando City

