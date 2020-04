La CDMX sería la primera opción para funciones de Box

Ciudad de México.— Hoy enfrentamos la crisis contemporánea de mayores retos en las últimas décadas. Nadie tiene todas las respuestas; más bien, cada día tenemos más preguntas y todos los días aprendemos algo. Lo que tenemos cierto es que no hay inmunidad previa, es que no hay vacuna y no hay tratamiento.

Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó que lo que sabemos de esta pandemia que es efectivo el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, como se ha insistido tanto en este mismo foro.

“Pero de igual importancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a quienes nos cuidan, proteger a médicas, a médicos, a enfermeros, a enfermeros, trabajadores sociales, sicólogos, a todos los que pertenecemos a este gran sector, que es el sector salud”.

Integrante de la iniciativa Juntos por la Salud ,Fajardo Dolci hizo un llamado a toda la población para seguir apoyando y ayudar a proteger a estos héroes para que sigan sirviendo a los demás. La iniciativa incluye recabar 900 millones de pesos para financiar estos equipos e insumos para los trabajadores que ahora se la están rifando por todos los contagiados por Covid 19.

“Si no nos unimos todos, todos en torno a ella, si no disminuimos los contagios, si no protegemos, si no cuidamos a quien nos protege, no podremos en el futuro cercano hablar de lo demás, hablar de economía y hablar de desarrollo social”, concluyó.

