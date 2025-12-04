La historia de Pol Deportes: tiene 15 años y narró la final de Libertadores desde un cerro

Lima.- A Cliver Huamán, de 15 años, lo dejaron fuera del Estadio Monumental en Perú, pero no del partido. Viajó 18 horas desde Andahuaylas con su traje, su micrófono y su tripié para narrar la Final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

Cuando le negaron el acceso, subió a un cerro y transmitió desde ahí. Su narración se volvió viral y lo impulsó a las primeras oportunidades de su vida.

Su transmisión en TikTok reunió a miles de espectadores y generó una ola de reacciones dentro y fuera de Perú.

La narración que lo posicionó en redes

Pol intentó ingresar a la zona de prensa sin acreditación y recibió negativas una tras otra. Subió al Cerro Puruchuco, colocó su bandera con el nombre de su canal y comenzó a narrar el partido.

“Viajó 18 horas desde Andahuaylas a Lima para relatar la final de la Copa Libertadores. Lo hizo desde una colina. Maravillosa historia”, publicó el periodista Luis Omar Tapia en sus redes sociales y el comentario se viralizó.

La transmisión de Pol llegó a miles de usuarios y su nombre comenzó a circular en medios deportivos.

Invitaciones y primeras puertas abiertas

Al día siguiente, Pol recibió una invitación para asistir al partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Durante la cobertura, el ex futbolista y entrenador peruano Julio César Uribe le entregó una camiseta de Sporting Cristal y el canal oficial del futbol peruano lo dejó narrar los primeros minutos del segundo tiempo desde la cabina.

“Pol Deportes va a narrar una parte del encuentro entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal para definir a Perú 4 en la Libertadores 2026. El mundo lo pidió y se le cumplió”, compartió el comentarista Gian Franco Zelaya en su cuenta oficial de “X”.

El mensaje de Zelaya reforzó el impulso que Pol Deportes ya tenía en redes. Al final del encuentro, el jugador peruano Paolo Guerrero también le regaló una camiseta.

Los inicios de un narrador autodidacta

Cliver nació en Huampica, Andahuaylas. Desde niño acompañaba a su padre a radios locales y en varias entrevistas durante 2024 contó que trabajó con su familia en la parcela.

“Desde los seis años ayudé en la parcela. Me gusta apoyar a mis papás”, comentó el joven periodista durante una entrevista con ATV en agosto de 2024.

Cliver relató que desde los tres años imitaba a narradores. Con el tiempo abrió su canal Pol Deportes y comenzó a narrar partidos locales.

Su contenido le dio alcance. TV Perú lo entrevistó y mostró su habilidad para narrar en quechua y su interés por formarse como periodista deportivo.

La viralidad que cambió su camino

El video de la transmisión desde el cerro acumuló miles de reacciones en pocas horas. Figuras públicas se sumaron a los mensajes de apoyo, entre ellos el productor argentino Bizarra que lo calificó de “Grande” en su cuenta de TikTok.

Desde entonces, los videos de Pol Deportes superan miles de reproducciones, mantiene actividad constante en redes y continúa con sus estudios.

“Quiero narrar un partido de la selección de mi país”, expresó el “niño” comentarista de Perú en su más reciente narración.

Ahora Cliver Huamán recibe cada día más impulso de su comunidad y del gremio de periodistas deportivos.

GDH