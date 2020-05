La judoca Lenia Ruvalcaba entrena pese a la cuarentena

Ciudad de México,— Pese a la crisis sanitaria por el COVID-19, la campeona paralímpica de judo, Lenia Ruvalcaba Álvarez, mantiene su buena forma física al entrenar a doble sesión en la azotea de su casa en Guadalajara.

Te puede interesar El WBC presentó su protocolo de funciones a puerta cerrada

"¡Hoy era mi día!"



Happy birthday to Mexican judoka @leniaruvalcaba! pic.twitter.com/KYlvY5jrEG — Paralympic Games (@Paralympics) April 23, 2020

Con miras a los Juegos Paralímpicos de Tokio, a pesar de que serán hasta el próximo año, la campeona en Rio 2016 no quiere perder tiempo, “Compré discos y mancuernas para poder hacer físico, tengo una caminadora que uso para correr; entreno de lunes a viernes doble sesión y los sábados una, en la mañana hora y media y por la tarde una hora”, compartió la también medallista de oro en Juegos Parapanamericanos Lima 2019.



Ruvalcaba se prepara para el 2021

Respecto al aplazamiento de la máxima justa del deporte adaptado, prevista del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, Ruvalcaba Álvarez resaltó que trata de no pensar en lo que falta, sino en mantenerse en forma,”En estos momentos creo que vivo al día y no pienso en que falta mucho más para los Juegos, trato de mantener el ritmo de trabajo, no se puede al cien por ciento, pero lo que pueda conservar hasta la vuelta a los entrenamientos ya es ganancia”, agregó la especialista en la categoría -70 kg de judo para ciegos y débiles visuales.



#comunicadoCONADE

Motiva a @LeniaRuvalcaba llegar al cien por ciento a los Juegos Paralímpicos de Tokio 🇯🇵.



La campeona de judo en #Río2016 🇧🇷 entrena a doble sesión a pesar de la cuarentena.

📌 https://t.co/kBEzjo2Zr0 pic.twitter.com/vbxH3QbO7S — CONADE (@CONADE) April 28, 2020

La judoca jalisciense, recomendó a la gente mantener la calma en este periodo de confinamiento, “Tratar de mantener la calma, buscar la manera de convivir con sus seres queridos, ya sea con juegos de mesa, realizar ejercicios o al limpiar la casa entre todos”, destacó la tapatía.

Finalmente la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2016, dijo que por el momento sólo queda estar pendientes de las indicaciones de las autoridades y tratar de mantenerse en las mejores condiciones físicas posibles.

Con información y foto CONADE

HLG

No te puedes perder América con Gio golea en la eLigaMX

Siete24.mx