La Liga Mexicana de Beisbol lanza Jonrón TV

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El periodo de confinamiento por la Covid-19 no ha impedido que Karla Monterrosa mantenga su nivel atlético y de excelencia académica.

Monterrosa Martínez es actualmente alumna de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto, y judoka de la UNAM.

El hecho de ser destacada en los dos ámbitos, le permite ser beneficiaria del Programa de Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM.

Karla culminó sus estudios de nivel media superior en abril pasado, luego de cursar todo el sexto año en línea, debido a la pandemia por la Covid-19.

La deportista mejoró ligeramente un promedio que en septiembre de 2020 tenía en 9.2 para culminar esta etapa con 9.3.

Ahora se encuentra a la espera de hacer válido su pase reglamentado y ser notificada como alumna de la licenciatura en nutriología en la FES Zaragoza.

“Todo este último año lo hice a distancia. La verdad es que la carga de tareas fue mayor a la que teníamos cuando las clases eran presenciales”, dijo.

“Durante mis estudios en la prepa hice bastantes sacrificios, ya sea no salir a reuniones con mis amigos, reuniones familiares, etcétera. Todo ese tiempo lo utilicé para hacer mis tareas y entrenar”, agregó la atleta auriazul.

Te puede interesar: La Judoca Edna Carrillo con la mente en Tokio

“Considero que es un problema grave la obesidad y el sobrepeso, es algo que se ha dado mucho en los niños. Es importante que sea tratado. No hay que verlo como algo malo, como el sacrificio de estar a dieta, sino educar a la gente a comer saludablemente”, añadió Monterrosa Martínez.

El judo le ayudó a aprender valores

La atleta puma, quien practica judo desde los seis años de edad, ha aprendido distintos valores en esta disciplina deportiva con el paso del tiempo.

Mencionó que eligió el judo ya que, al momento de pisar el tatami, todos sus problemas quedan fuera de él.

“Esta disciplina me ha enseñado el valor de la responsabilidad. Viajar a otros estados, e incluso a otros países, sin mis papás, me ha hecho más responsable”.

“También descubrí a fondo el valor del compañerismo, y he aprendido que no debo de rendirme, sin importar que tan difícil sea y sin importar cuántas veces me caiga, tengo que seguir levantándome para lograr mis objetivos”, sentenció.

Síguenos en redes sociales