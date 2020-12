La Liga y la Premier League cierran el año con actividad

Ciudad de México,— Los Bills de Buffalo apalearon a los Patriotas de Nueva Inglaterra 38-9 en el último Monday Night Football de la temporada 2020.

El quaterback de los Bills, Josh Allen, lanzó para 320 yardas y 4 pases de touchdown. Conecto con el receptor Stefon Diggs, quien acumuló 145 yardas y 3 anotaciones.



Bills de Buffalo es el único equipo en conseguir barrer la serie sobre los Pats por primera vez desde 1999, llegando a 12-3, son el segundo mejor equipo en la Conferencia Americana.

New England es el único equipo desde 2002 que no había sido barrido por un oponente divisional.

Allen superó la marca de Jim Kelly, de más pases de touchdown en una sola temporada, que era de 33.

Buffalo desbanca a Pittsburgh del segundo puesto de la AFC

Bills de Buffalo barren a los Pats por primera vez en la era Bull Belichick. Los Bills ya son los sembrados #2 en la AFC, a partir de este año no descansarán en la primera ronda, pero evitan a Kansas, hasta una hipotética final de conferencia.



Sexta ocasión que Bills tiene 12+ triunfos en una misma temporada, no ocurría desde 1993, no le ganaba juegos seguidos a Patriots desde el 5 de noviembre del 2000.

Pata sufrió su peor derrota jugado en Monday Night Football, su anterior caída fue en 2014 vs Chiefs.

09 – 38 vs Bills

14 – 41 vs Chiefs

13 – 34 vs Broncos

17 – 38 vs Saints

03 – 23 vs Dolphins

Foto cortesía Twitter Bills/ NFL

