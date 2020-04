La llegada del “Güero” puede ser factor para el campeonato

Ciudad de México,— El campo corto de los Diablos Rojos, Juan Carlos Gamboa, continúa su preparación en su casa para estar listo y regresar lo antes posible a los diamantes.

La Liga mexicana de béisbol sufrirá de algunos cambios para agilizar los partidos a partir de la siguiente campaña, por lo que Gamboa reconoce que en algunos casos, se podría perder la esencia del rey de deportes, “Lo del cronometro o lo de un lanzador para tres bateadores, puede ser una buena opción para agilizar el juego, me ha tocado ver a muchos managers que aun juegan con la vieja escuela, que aun traen al zurdo para enfrentar al zurdo o hay managers que juegan con las estadísticas, lo que no me pareció fue quitar la base por bolas haciendo los lanzamientos, si ustedes observaron la semifinal de contra Venados de Mazatlán, yo corriendo en la tercera viene un lanzamiento malo a home y yo anoto la carrera del empate, creo que esa esencia del beisbol se va a perder”,apuntó el pelotero escarlata.



JUAN CARLOS GAMBOA: LA LLEGADA DEL GÜERO GASTÉLUM PUEDE SER FACTOR PARA LLEGAR AL CAMPEONATO – Diablos Rojos del México https://t.co/YQ3r1OoQ0H — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) April 24, 2020

Sobre la llegada del manager Sergio Gastélum a la caseta de los “pingos”, el “Haper” asegura que con esta incorporación los rojos estarán más cerca de levantar el gallardete, “Todos conocemos al Güero, como él jugaba la pelota, como es de aguerrido, a mí me tocó compartir el terreno de juego con él, me tocó ser mancuerna de dobles play con él, es 100% aguerrido, 100% ganador, sabemos que es un manager que le gusta jugar la pelota al 100%, le gusta que juguemos al beisbol como es, se caracteriza por ser ganador, por inyectar al jugador ser aguerrido y ser agresivo en el terreno de juego sin perder la cabeza, le va a inyectar una energía enorme al equipo de los Diablos y puede ser factor para lograr el campeonato”, sentenció el ”Haper” Gamboa.

“Aficionados, sabemos que la cuarentena ha sido difícil, pero el #TeamChilango necesita que te quedes en tu “cantón” ¡Por tu bien, aguanta vara!” ⚾️⚽️🏀@PumasMX @CruzAzulCD @CapitanesCDMX pic.twitter.com/NziVFID61d — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) April 24, 2020

