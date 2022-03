‘La puerta está cerrada’ en Miami para Deshaun Watson

Ciudad de México.— Este domingo 6 de marzo marcará el estreno de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, “Tiempo de Ganar”. La cual se enfocará en las diferentes historias relacionadas al memorable equipo de Los Angeles Lakers de los años 80′.

Te puede interesar Max Verstappen renueva con Red Bull hasta finales de 2028

En la era del Showtime con Magic Johnson, Kareem-Abdul Jabbar y James Worthy a la cabeza

Estos son mis nuevos amig@s de #LakersTiempodeGanar y les digo que son tan hábiles con el basket como para tomarse selfies con mi celular. pic.twitter.com/FChTdsoBRk — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) March 3, 2022

La serie estará basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, publicado en 2014 por Jeff Pearlman.

El proyecto está encabezado por Adam McKay (director de Don’t Look Up, The Big Short y Vice, entre otras) y contará con un elenco encabezado por John C. Reilly, quien interpretará a Jerry Buss, propietario de los Lakers por aquel entonces.

La serie constará de diez episodios y se extenderá desde el 6 de marzo hasta el 8 de mayo, con un nuevo capítulo cada domingo. La misma podrá seguirse a través del canal HBO y del streaming HBO Max.

País Estreno Hora TV Streaming México Domingo 6 de marzo 21:02 HBO HBO Max

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales