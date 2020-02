“La Roca” y Mitcheo, también son buenas corredoras

Ciudad de México, — La mexicana Ibeth “La Roca” Zamora, campeona mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la guatemalteca Esther María de los Ángeles Micheo, número siete en el ranking mundial de peso mínimo, exhibieron sus facetas de corredoras.

La mexiquense Zamora finalizó en la segunda plaza en los seis kilómetros, con 26 minutos y 42 segundos, y la guatemalteca triunfó sobre los 12k, con 52:31 minutos, en la séptima Carrera de los Campeones del CMB, misma que se desarrolló en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Un éxito total la 7a Carrera de Campeones WBC@emocionD pic.twitter.com/8rDZYyddiI — World Boxing Council (@WBCBoxing) February 2, 2020

“Cuando empezaba en el boxeo me dedicaba a las carreras”, comentó la mexiquense y Guadalupe Torres, la ganadora de este domingo, se acercó para preguntarle si ella es “La Roca” Zamora y ante la respuesta afirmativa se quedó admirada y se saludaron.

Ibeth le expresó: “no te pude alcanzar. Eres muy rápida y muy buena”, y luego compartió que a ella le gustan las carreras de 10k o 12k y decidió correr la de seis kilómetros para ver qué tan buena es todavía para la velocidad.

Séptima Carrera de los Campeones del CMB

Entre las participantes boxeadoras en esta distancia fue la campeona y como premio se ganó un boleto de avión con todo pagado para dos personas a Cancún, lo cual ofreció un promotor de aquel paradisíaco lugar del Caribe.

“Soy mejor para las carreras de resistencia y me gustan, porque en un momento lo pensé: Si no es el boxeo, me quedo en las carreras”, comentó La Roca.

La pugilista posee buena preparación atlética porque realiza carreras de seis kilómetros en la altitud del Centro Ceremonial Otomí o en las faldas del Nevado de Toluca.

“Es parte de mi preparación. Por semana hago una carrera de cinco o seis kilómetros y a veces lo practico en terreno plano o en subida, y por eso hoy me sentí muy bien”, indicó, pues se alista para su defensa en el mes de marzo.

Así se vivió el arranque de la 7a Gran Carrera de Campeonas WBC



@emociondeportiva pic.twitter.com/YCF13mXpQJ — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 2, 2020

A su vez, la guatemalteca Esther María de los Ángeles Micheo cruzó eufórica la meta de los 12k, levantó los brazos, luego hizo movimientos de boxeo y se puso en guardia para los fotógrafos.

“Parte de la preparación de una boxeadora es la carrera y es la primera vez que lo hago fuera de mi país. Estoy muy contenta de poder participar en esta grandiosa prueba en un recorrido precioso y espectacular”, declaró la centroamericana.

El poder de la mujer ! Gran carrera de campeones Jose Sulaiman. La comunidad del boxeo con muchísimas campeonas y campeones. Éxito rotundo pic.twitter.com/KTSAIQGG3s — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 2, 2020

Le encantó esta carrera porque los 12 kilómetros se le fueron como en un vuelo. “Cada kilómetro fue para mí un raund. En Guatemala estoy entre las mejores cinco corredoras. Sí me considero buena y es otro deporte que me gusta bastante”, acotó. (Notimex)

