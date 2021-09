La tercera edición de la rivalidad entre la MLS y la Liga MX

🇺🇸 Two Countries 🇲🇽

🟡 Two champions 🔵

🏆 One Cup#CampeonesCup final is coming tomorrow to @LowerFieldCbus



It’s going to be @MLS vs @LigaBBVAMX action!💥 @ColumbusCrew 🆚 @CruzAzul



🕗 8:00 PM ET | September 29



🎟️👉 https://t.co/D82kJEijdL pic.twitter.com/GYrRiyXVYW