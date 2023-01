La unificación del título minimosca entre Clavel y la mexicana Nery Plata, en velada de esta noche

Quebec.— La noche del viernes 13 de enero, las campeonas Kim Clavel y Jessica Nery Plata buscarán la unificación Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo y AMB.

Desde el Place Bell Laval, Quebec, Canadá

Estelar: 7:30 p.m.

Kim Clavel (Canadá) vs. Jessica Nery Plata (México)

Por la unificación de los títulos Minimosca del CMB y la AMB

La invicta local Kim Clavel y la mexicana Jessica Nery Plata pondrán en juego los cetros Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

El sábado por la noche regresará el temido nigeriano Efe Ajagba para dar un manotazo sobre la mesa cuando enfrente al durísimo invicto estadounidense Stephan Shaw en el evento principal en territorio neoyorquino. Además, el invicto italiano Guido Vianello chocará con el local Jonathan Rice en la misma categoría, y en los Superplumas habrá duelo de estadounidenses cuando Abraham Nova enfrente a Adam López.

SÁBADO 14 DE ENERO

Desde el Turning Stone Resort & Casino, New York, EE.UU.

Estelar: 7:00 p.m.

Efe Ajagba (Nigeria) vs. Stephan Shaw (EE.UU.)

Guido Vianello (Italia) vs. Jonathan Rice (EE.UU.)

Abraham Nova (EE.UU.) vs. Adam López (EE.UU.)

