La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas

Ciudad de México.- Armando “La Hormiga” González cumplió el sueño que repetía desde niño: ser campeón goleador con las Chivas.

A sus 22 años, el joven delantero cerró el Torneo Apertura 2025 con 12 anotaciones y se convirtió en uno de los máximos romperredes del futbol mexicano, compartiendo el liderato con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis).

⚽️ Fueron 5 con la izquierda, 5 de cabeza y 2 con la derecha, dato que se vuelve más interesante si consideramos que Armando es diestro… 😱



Mira la nota completa ⬇️https://t.co/R6765WgPym — CHIVAS (@Chivas) November 10, 2025

Pero detrás del nuevo ídolo rojiblanco hay una historia que no se escribió solo en la cancha, sino en familia.

“Desde niño quería ser goleador con Chivas”

En entrevista exclusiva con el sitio mediotiempo.com, Armando González Bejarano, padre del futbolista del Rebaño, recordó que el sueño de su hijo nació desde los primeros pasos en el futbol.

Lee: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana

“Cuando mi otro hijo, Emilio, ya estaba en Fuerzas Básicas ahí en Chivas, Armando ya se quería ir; quería ser jugador de Chivas, quería ser campeón con Chivas, quería ser campeón goleador con Chivas. Todos esos sueños que nos platicaba, lo que él quería, bueno, pues lo ha ido consiguiendo poco a poco”, relató González Bejarano.

El título de goleo de González no solo rompe una sequía de casi seis años sin un goleador rojiblanco, también simboliza la constancia de un joven que se formó con disciplina y valores familiares.

Su apodo, “La Hormiga”, refleja su estilo discreto pero persistente, el mismo que lo llevó a destacar en la Sub-23, donde ya había conquistado el título de goleo.

Un logro que trasciende: “Los mexicanos sí podemos”

Para su padre, el logro tiene un significado más profundo: demuestra que los delanteros mexicanos pueden competir al más alto nivel en una liga dominada por extranjeros.

“Por la posición, siempre los extranjeros son los que normalmente quedan campeones goleadores. Muy pocos equipos tienen mexicanos en esa posición. Como dijo Armando en una entrevista pasada: los mexicanos sí podemos”, declaró a mediotiempo.com.

El éxito de “La Hormiga” también es reflejo de una estructura familiar sólida, que ha hecho de la unidad su principal estrategia.

Desde que ingresó a Fuerzas Básicas, la familia González adoptó una rutina en la que cada integrante asumió un papel clave: su madre y su hermana viven con él en Guadalajara, mientras su padre alterna viajes por trabajo, siempre pendiente del progreso de sus hijos.

“Es un chavo con valores y principios”

El propio González Bejarano describió a su hijo como un joven centrado y hogareño.

“Desde que se fue a Fuerzas Básicas me ha impresionado su constancia y disciplina. Es muy cuidadoso con su alimentación, sus entrenamientos y descansos. No toma refrescos, sigue estudiando; terminó la prepa muy bien. Eso es lo que lo ha llevado adelante: su tenacidad, su disciplina y que es muy hogareño”, resaltó el padre del futbolista mexicano.

El delantero estudia en línea la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac, un equilibrio entre su formación profesional y académica.

“Es una carrera que combina nutrición con preparación física, y él está muy comprometido con eso”, aseguró su padre.

Fuera de los reflectores, Armando conserva hábitos simples: evita la ostentación, prefiere pasar tiempo con su familia y mantiene los pies en la tierra.

“Él trae un carro de la familia; cuando se compre uno, será normalito. Ya compró un terrenito, y en eso estamos muy cerca de él”, explicó González Bejarano.

Inspiración rojiblanca y raíces sólidas

“La Hormiga” creció admirando a Javier “Chicharito” Hernández, otro goleador surgido de la cantera rojiblanca.

“Siempre ha dicho que uno de sus ídolos es el Chícharo. Y, bueno, de toda la gente que lo rodea, toma los buenos consejos y hábitos”, comentó.

Esa madurez temprana ha sido clave para mantener la estabilidad en su entorno.

“Nosotros decidimos que su mamá y su hermana estén allá con él; yo voy y vengo porque estamos cerca. Eso lo mantiene tranquilo, se siente en casa realmente”, agregó.

Su madre se encarga de supervisar su alimentación y horarios, mientras Armando mantiene su enfoque en el futbol. La familia evita los excesos, priorizando los valores por encima del dinero o la fama.

“Hay cosas más importantes que compartir ropa de marca. Le dije a Armando: ‘cuando te vea con esas bolsitas de marca, te las tiro’. Estamos muy al pendiente de eso”, afirmó el padre entre risas.

Un campeón con los pies en la tierra

Con apenas dos años en la Liga MX, Armando “La Hormiga” González ya forma parte de una generación de futbolistas que combinan talento con educación, y pasión con equilibrio emocional.

Su campeonato de goleo no solo es una marca deportiva, sino un ejemplo de cómo la unión familiar, la disciplina y la humildad pueden transformar los sueños infantiles en realidades profesionales.

Más allá de las estadísticas, el nuevo ídolo rojiblanco representa la esperanza de miles de jóvenes mexicanos que buscan abrirse paso con trabajo y convicción, recordando que detrás de cada gol también hay una familia que lo celebra.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH