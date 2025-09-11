“La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce

Ciudad de México.— La vida de Jorge “El Travieso” Arce no se entiende sin un pacto íntimo con Dios. El exboxeador que conquistó cinco campeonatos mundiales y levantó el nombre de México en los cuadriláteros, recuerda con claridad el día en que todo cambió. Fue una oración desesperada en una iglesia de Los Mochis, Sinaloa, la que marcó el rumbo de su destino.
El accidente que encendió la fe
En su juventud, Jorge enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su padre, Óscar Arce, sufrió un accidente mientras soldaba y llegó al hospital entre la vida y la muerte. Los médicos pidieron a la familia despedirse de él. Jorge, con el corazón encogido, le tomó la mano y le hizo una promesa: si sobrevivía, él se convertiría en campeón mundial de boxeo.
Pacto con Dios
Enfrente del hospital está la iglesia de San José y sintió un llamado profundo. Entró y elevó una plegaria: “Señor, no te lleves a mi padre”.
“Yo hice un pacto con Dios, Señor le digo, no te lleves a mi padre, si tú me dejas a mi padre yo te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Tiempo después, su madre le dio la noticia de que su padre había salido del peligro. Desde entonces, “El Travieso” que soñaba de niño con unos tenis de marca y con un Atari, supo que su vida ya no sería la misma.
“Entré a la iglesia de San José y dije, gracias. Aquí en adelante, acabas de ganar un hijo más tuyo. Y aquí en adelante te prometo servirte todos los días de mi vida”.
Palabra cumplida en el cuadrilátero
“Mi papá me enseñó el valor de la palabra”, recuerda el exboxeador. Esa enseñanza y su fe en Dios se convirtió en el motor que lo impulsó a no abandonar la promesa. El esfuerzo fue inmenso. Nacido en la colonia Obrera de Los Mochis, Jorge creció con carencias que lo forjaron en la disciplina. “Yo desayunaba huevo, comía huevo y cenaba huevo”, comparte cuando habla de su infancia.
De aquellas limitaciones nació la determinación de vencer la pobreza. Su talento para el boxeo, sumado a la fe y el camino que Dios tenía para él, lo llevó a conquistar cinco títulos internacionales y escribir su nombre en la historia del deporte mexicano.
Plan Divino de Dios
El Travieso no se limita a recordar victorias deportivas en charlas, su mensaje se dirige a niños y jóvenes, a quienes repite que todos nacen con un plan divino de Dios. “Antes que tú nacieras, yo te conocía”, cita de la Biblia con convicción, convencido de que cada persona llega al mundo con un propósito y un talento único que debe descubrir.
Esa certeza es la que lo mueve a hablar de esperanza, de esfuerzo y de fe. Su vida es un testimonio de que la oración que hizo de joven en aquella iglesia no fue solo un momento, sino el inicio de un camino que lo llevó a servir a Dios dentro y fuera del ring.
Retiro con la familia
Tras una carrera brillante, Arce colgó los guantes en 2012, después de enfrentarse al filipino Nonito Donaire. Eligió retirarse para dedicarse a sus tres hijos y a entrenar a jóvenes, convencido de que su experiencia puede guiar a nuevas generaciones. Su misión ya no está en ganar cinturones, sino en transmitir valores y fe a quienes lo escuchan.
Continuidad de una promesa
Hoy, cada noche, Jorge Arce se arrodilla para agradecer a Dios por un día más de vida. La oración de aquel niño sigue viva en el hombre que, más allá de los triunfos deportivos, se sabe hijo de Dios. Su historia no es solo la de un campeón del boxeo, sino la de alguien que entendió que la verdadera victoria está en servir y dar esperanza.
ebv
Deportes
América vs. Chivas: el Clásico que divide colores pero une familias
Ciudad de México.- El Clásico Nacional entre América y Chivas es más que un partido de futbol. A diferencia de otros clásicos del mundo, este encuentro es un espacio donde conviven familias completas, se cruzan pasiones sin violencia y se refuerzan valores como el respeto y la unión.
Mientras que choques como Manchester United vs. Liverpool o Boca Juniors vs. River Plate suelen estar marcados por incidentes de seguridad y estrictas separaciones de aficiones, en México el América vs. Chivas se vive en casa, en restaurantes y en estadios con niñas y niños presentes, algo poco común en duelos de máxima rivalidad.
El Clásico Nacional une familias divididas por colores
En muchos hogares mexicanos, la pasión se divide entre azulcremas y rojiblancos, pero lejos de fracturar, el Clásico se convierte en el pretexto perfecto para reunir a padres, hijos y abuelos frente a la pantalla o en las tribunas.
“Yo crecí viendo estos partidos con mi familia. Aunque uno fuera de Chivas y otro del América, era la ocasión para estar juntos”, comentó el ex futbolista Ramón Morales, en entrevista para TUDN.
Este fenómeno ha hecho del Clásico Nacional un encuentro distinto en el mundo: la rivalidad existe, pero no rompe los vínculos afectivos ni familiares.
Respeto y dignidad humana en las gradas
La Liga MX ha señalado en varias ocasiones que este duelo se distingue por la convivencia.
“El Clásico Nacional es una oportunidad para demostrar que la pasión del futbol puede vivirse con respeto y en familia”, destacó la Liga MX en su sitio oficial en internet.
Este aspecto resalta frente a los lamentables episodios de violencia en otros torneos, como ocurrió en marzo de 2022 en Querétaro. Desde entonces, la organización del “Clásico de clásicos” entre Águilas y Chivas se ha reforzado para garantizar un ambiente seguro donde prevalezca la dignidad humana y la defensa de la vida.
Valores que trascienden el resultado en la cancha
La posibilidad de que niñas, niños y jóvenes crezcan disfrutando este clásico sin miedo ni divisiones violentas es uno de los principales valores que lo distinguen.
En medio de un futbol global marcado por excesos, el Clásico Nacional entre el Club América y el Club Guadalajara, mantiene su esencia familiar, con espacio para el respeto y la unidad.
GDH
Deportes
¿Mundial sin Messi? El futbol tiembla ante la posible ausencia del campeón
Ciudad de México.- La posible ausencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 amenaza con convertirse en el acontecimiento más doloroso para el futbol contemporáneo.
La Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá perdería no solo a un campeón vigente, sino también al referente de millones de aficionados en el planeta.
Más allá del terreno de juego, se trata de un hecho que impactaría en los valores humanos que el deporte promueve: la esperanza, el esfuerzo compartido y la unión familiar frente a una pasión común.
“Lo más lógico es que no llegue”
Tras su último partido oficial en Argentina por eliminatorias, el capitán de la Albiceleste reconoció que vive con incertidumbre el cierre de su carrera internacional.
“Lo mismo que dije en otro momento, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue. Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”, declaró Messi en conferencia de prensa en Buenos Aires.
El delantero del Inter Miami subrayó que su decisión dependerá de cómo responda su cuerpo.
“Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”.
El sueño frustrado de ver a Messi y Cristiano juntos en un Mundial
El retiro de Messi abriría otra herida en la memoria futbolística: nunca se concretaría el anhelado cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Aunque ambos han marcado época y compartido escenario en Champions League, LaLiga y amistosos internacionales, su coincidencia en un Mundial sigue siendo una ilusión incumplida.
Si Messi decide no competir en 2026, el sueño quedaría enterrado definitivamente.
De hecho, el propio Cristiano reconoció en entrevista con Marca en diciembre de 2023 que siempre imaginó un último duelo mundialista contra Messi:
“Sería especial, porque nuestra rivalidad marcó a una generación entera”.
Balance de éxitos y fracasos con Argentina
Messi debutó con la selección en 2005 y atravesó una carrera llena de contrastes. Entre los momentos más difíciles se cuentan las tres finales de Copa América perdidas (2007, 2015 y 2016) y la derrota ante Alemania en la final del Mundial 2014.
Sin embargo, la resiliencia lo llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 (Argentina 3-0 Italia) y la gloria máxima en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en penales.
En eliminatorias sudamericanas, Messi es el máximo goleador histórico con 36 tantos en 72 partidos, además, suma 13 goles en Mundiales y está a solo tres del récord de Miroslav Klose.
Una despedida con gratitud y familia
Al hablar de su último partido en Argentina, Messi agradeció el cariño de los aficionados.
“Fueron muchas emociones, sabía que era la última vez acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero me quedo con lo mejor. Estoy muy feliz”, expresó en rueda de prensa.
Sus palabras reflejan no solo la huella deportiva, sino también la dimensión humana de un futbolista que ha puesto siempre a su familia en el centro de su vida.
“Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, admitió en la zona mixta.
El legado que trasciende al deporte
La incertidumbre sobre su futuro plantea un desafío: ¿cómo se vive un Mundial sin Messi? Su ausencia podría marcar el final de una era y dejar un vacío en el futbol global.
Sin embargo, su trayectoria transmite una lección más profunda: la importancia de la dignidad, del respeto mutuo y del valor de la perseverancia. Más allá de los títulos, Messi ha demostrado que la familia y la honestidad personal son la verdadera medida del éxito.
GDH
Deportes
Del legado de Pelé, Maradona y ahora, ¿Cristiano Ronaldo en el Azteca?
Ciudad de México.- El Estadio Azteca, donde brillaron Pelé y Maradona, podría recibir a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del recinto, un acontecimiento que simbolizaría unión, familia y respeto, valores que trascienden el deporte y celebran la vida.
Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula será el 28 de marzo de 2026, previo al Mundial.
“La inauguración será el 28 de marzo del 2026. En el Azteca tendremos cinco partidos, uno será la reinauguración”, señaló Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, en conferencia de prensa.
Cristiano Ronaldo frente a la Selección Mexicana: resultados y estadísticas
Cristiano Ronaldo ha enfrentado a la Selección Mexicana en partidos oficiales en una sola ocasión con minutos en cancha.
Fue en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2017, en Rusia, donde Portugal y México empataron 2-2 y el portugués dio una asistencia clave.
En el duelo por el tercer lugar del mismo torneo, Portugal ganó 2-1, aunque CR7 ya no jugó tras recibir un permiso para ausentarse.
En el Mundial 2006, Portugal derrotó 2-1 a México, pero “el Bicho” permaneció en la banca y previo a la Copa del Mundo Brasil 2014, el combinado luso se impuso 1-0 al Tri del “Piojo” Herrera en un amistoso celebrado en Estados Unidos, pero Cristiano tampoco participó.
De esta forma, el historial de partidos de Cristiano Ronaldo contra México se limita a un solo partido que culminó en empate.
Los partidos de Cristiano Ronaldo frente a clubes mexicanos
Más allá de la Selección, Cristiano Ronaldo también dejó huella frente a clubes mexicanos con el Real Madrid.
- En 2010 enfrentó al América en un amistoso y marcó el gol de la victoria 3-2.
- En el Mundial de Clubes 2014 dio una asistencia en el 4-0 contra Cruz Azul.
- En 2016, volvió a encontrarse con el América y anotó en el 2-0 que selló el pase a la final.
En total, CR7 acumula dos goles y dos asistencias frente a clubes nacionales.
Un evento con valores humanos y significado histórico
El duelo de reinauguración del estadio Azteca no será solo una celebración deportiva, sino una oportunidad para resaltar valores que unen a la sociedad.
La dignidad humana, el respeto entre naciones y la unión familiar encuentran en el futbol un puente común.
“El Mundial 2026 marcará un antes y un después para México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones”, destacó la FIFA en su presentación oficial del torneo en 2022, al anunciar al Estadio Azteca como sede.
En un contexto donde el deporte puede reducirse a espectáculo, la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Azteca sería un recordatorio de que el futbol también es encuentro, esperanza y vida compartida.
Expectativa por la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca
Aunque la Federación Mexicana de Futbol aún no ha hecho el anuncio oficial, todo apunta a que Portugal será el rival de México en la reinauguración del Azteca en marzo de 2026.
El recinto, con cinco partidos confirmados para el Mundial, recibirá así a otra de las máximas figuras de la historia del balompié.
Si Cristiano Ronaldo pisa el césped del Coloso de Santa Úrsula, se sumará a un legado que ya escribieron Pelé, Maradona y Ronaldinho, entre otros.
La cita, más allá del espectáculo, promete ser un momento de identidad y unidad que celebrará la vida, la familia y los valores que nos fortalecen como sociedad.
GDH
Deportes
Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández
Ciudad de México.- La carrera de Javier “Chicharito” Hernández estaría viviendo sus últimos capítulos con Chivas y como futbolista profesional.
El Club Guadalajara decidió no renovar su contrato al concluir el Torneo Apertura 2025, debido a la baja producción goleadora y a las polémicas recientes que han marcado su regreso al futbol mexicano.
Entre lesiones, críticas y redes sociales
El delantero de 37 años llegó a Chivas en enero de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en el equipo que lo vio nacer, sin embargo, desde el inicio las lesiones frenaron su desempeño.
Una rotura de ligamento cruzado retrasó su debut hasta febrero de ese año, cuando reapareció ante Pumas en el Estadio Akron.
En lo que va del 2025, Hernández Balcázar apenas suma un gol oficial, registrado el 12 de febrero contra el Cibao, en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Para un jugador que brilló en la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y La Liga (España), los números quedaron muy lejos de lo esperado.
La frustración deportiva vino acompañada de episodios extracancha y en la reciente derrota de Chivas 1-2 ante Cruz Azul, en la jornada 7 del Apertura 2025, la afición lo recibió con abucheos en el Estadio Akron, cuando ingresó al terreno de juego en los minutos finales del partido.
Comentarios polémicos y molestia de la afición
Los gestos del Chicharito en redes sociales se convirtieron en un dolor de cabeza para la directiva rojiblanca.
El 15 de agosto de 2025, Hernández publicó en Instagram un video en el que, entre risas, aseguró:
“Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar con una funada, o cursos para cómo generar que te funen”.
Esta declaración fue criticada por la prensa y la afición, que le pidió concentrarse en recuperar su nivel deportivo.
A las polémicas digitales se sumaron cuestionamientos sobre actitudes catalogadas como “machistas”, lo que lo obligó a disculparse públicamente. Estas conductas terminaron por desgastar la relación con los seguidores y con la propia institución.
Chivas da vuelta a la página
El futuro de Hernández con Guadalajara se definió internamente semanas atrás.
El 20 de agosto de 2025, el diario deportivo Récord informó que la directiva del Club Guadalajara evaluó el rendimiento deportivo del Chicharito Hernández, así como su comportamiento fuera del campo y concluyó que no había condiciones para renovar su contrato.
La decisión deja al delantero sin club a partir de diciembre y hasta ahora, no ha confirmado si continuará su carrera en otra liga o si anunciará su retiro.
Una trayectoria marcada por contrastes
La historia de Javier Hernández tiene un lugar especial en el futbol mexicano. Máximo goleador histórico de la Selección Nacional, con paso por clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, Chicharito demostró que el talento mexicano puede brillar en los escenarios más exigentes.
Hoy, su trayectoria se acerca a un desenlace inesperado, marcado por las lecciones que deja la fama y la exposición pública. Más allá de los goles, la vida del Chicharito Hernández recuerda la importancia de la dignidad y el respeto en cualquier ámbito, valores fundamentales para la familia y el deporte.
GDH
