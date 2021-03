LaLiga: Jornada de Derbis en Valencia y Sevilla

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Para dar inicio a la celebración de la 28ª edición del Abierto Mexicano de Tenis. Este fin de semana encuentros de la ronda de clasificación entre jugadores veteranos y jóvenes que buscarán acceder al cuadro principal por medio de uno de los cuatro boletos.

Dentro de la lista de los 32 jugadores que buscarán uno de los cuatro boletos disponibles, encontramos al alemán Mischa Zverev (No. 280) o el estadounidense Steve Johnson (No. 83).

El bosnio Damir Dzumhur (No. 185) y el taipeiano Jason Jung (No.148) vuelven a las canchas del Puerto de Acapulco buscando repetir lo logrado en 2020, cuando superaron la fase de clasificación y se instalaron entre los mejores 32 del torneo.

La gran novedad del evento y quien sin duda causará sensación entre los aficionados, será el griego Petros Tsitsipas (No. 970), hermano menor del primer sembrado del AMT 2021, Stefanos Tsitsipas.



Next Gen y veteranos por cuatro boletos



Otros nombres de jóvenes a seguir son el estadounidense Brandon Nakashima (No. 145), el italiano Lorenzo Musetti (No. 119) o el brasileño Thiago Seyboth Wild (No. 124, quienes se encuentran entre las veinte mejores raquetas de la llamada Next Gen.

Los tenistas mexicanos que estarán en la qualy de este año son Luis Patiño (No. 425), Alejandro Hernández (No. 744) y Rodrigo Pacheco.



Este último tiene apenas 15 años y ha desplegado un altísimo nivel de tenis en el circuito juvenil de la ITF, donde actualmente se ubica como el No. 80 del ranking.



Todos ellos intentarán llegar al cuadro principal y acompañar a Gerardo López Villaseñor, pieza clave en la victoria del equipo mexicano Copa Davis en la serie ante Bulgaria la semana pasada.

Otros tenistas como el colombiano Daniel Elahi Galán (No. 121), el serbio Danilo Petrovic (No. 159), el estadounidense Denis Kudla (No. 123) o el alemán Dominik Koepfer (No.71) destacan también entre los jugadores que buscarán cuatro boletos en la ronda previa al inicio del AMT 2021.

Foto cortesía Abierto Mexicano de Tenis

