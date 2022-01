Las Campeonas de la Liga Femenil ganaron en el Azteca

Ciudad de México.— El promotor de boxeo Sampson Lewkowicz, quien representa al pugilista méxico-estadounidense David “Bandera Roja” Benavidez, estalló en las redes sociales contra el manager del ‘canelo’ Álvarez, Eddy Reynoso.

En su cuenta de Twitter, Sampson le pide a Reynoso que respete a su representado. Ya que el manager del ‘Canelo’ lo criticó en unas declaraciones a finales del año pasado

“Muchos tienen sobrevalorado a Benavidez, lo que no mucha gente sabe es que ha sido campeón mundial también, pero le quitaron el título por indisciplina, una vez por doping y la segunda por el peso. Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrell, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras”.

Sampson explotó en sus redes sociales:

A mi querido amigo ⁦@CANELOTEAM⁩ te pido que respetes para ser respetado y muy especialmente cuando te referís a ⁦@Benavidez300⁩ nunca mencioné nada negativo del gran Campeón ⁦⁦@Canelo⁩ pues se merece respeto al igual que a mi representado ⁦@wbcmoro

A mi querido amigo ⁦@CANELOTEAM⁩ te pido que respetes para ser respetado y muy especialmente cuando te referís a ⁦@Benavidez300⁩ nunca mencioné nada negativo del gran Campeón ⁦⁦@Canelo⁩ pues se merece respeto al igual que a mi representado ⁦@wbcmoro⁩ pic.twitter.com/1s62qciLh3 — Sampson Lewkowicz (@SampsonBoxing) January 24, 2022

Eddy Reynoso contesto por la misma vía, y también dejo un mensaje en Twitter, donde invita a Sampson a aclarar el tema de frente

Mire Sampson, no tengo necesidad de hablar mal de nadie, esto no genera éxito ,el respeto se gana trabajando no hablando, los mitotes por las redes no dan prestigio ni respeto, usted tiene mi número de celular para aclarar cualquier tema, usted lo suyo y yo a lo mío.

Mire Sampson,no tengo necesidad de hablar mal de nadie,esto no genera éxito ,el respeto se gana trabajando no hablando,los mitotes por las redes no dan prestigio ni respeto,usted tiene mi número de celular para aclarar cualquier tema,usted lo suyo y yo a lo mío👊🏼👊🏼 https://t.co/On7HQZEujF — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) January 24, 2022

El promotor Sampson Lewkowicz quien representa a David “Bandera Roja” Benavidez envió el pasado mes de agosto una carta al CMB solicitando se reinstale a su boxeador en el ranking de la división super mediano, donde planea continuar su carrera y retomar el título que perdiera en la báscula en su última pelea.

Por el momento, el CMB ya ordenó la pelea eliminatoria entre David Benavidez y David Lemieux para el primer trimestre del 2022. El ganador se ganará el derecho de pedir una oportunidad con Canelo, quien ostenta el verde y oro en dicha división.

