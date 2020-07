Las Sie7e porteros en la historia del futbol mexicano

Ciudad de México, — Producto de la inmadurez y la ignorancia, propia de la edad, algunos jóvenes aficionados que piensan que el fútbol inicio con el nuevo milenio, tuvieron el atrevimiento de colocar a Nahuel Guzmán entre los mejores porteros del fútbol mexicano. Evidentemente estos “millennials” como pomposamente se hacen llamar, no conocen la historia de nuestro fútbol, por eso le vamos a recordar algunos de los mejores guardametas en la historia, donde no figura el portero de los Tigres.

1.- Superman

José Miguel Marín Acotto, nacio un 15 de mayo de 1944 en Río Tercero, una provincia de Córdoba, Argentina.

El mítico arquero llegó a Cruz Azul como un auténtico regalo de Navidad, pues debutó el 25 de Diciembre de 1971, en el estadio Jalisco. Marín colaboró con la victoria de dos por cero ante Guadalajara, Marín, quien ya era ídolo de Vélez Sarsfield, llegó a La Máquina con 26 años a apoderarse de inmediato de la portería azul.

Miguel Marín con Cruz Azul

Campeonato de Liga (71-72)

Campeonato de Liga (72-73)

Campeonato de Liga (73-74)

Campeonato de Liga (78-79)

Campeonato de Liga (79-80)

Campeón de Campeones (73-74)

Un Campeonato de CONCACAF (1971)

Además, de manera individual consiguió:

Mejor Portero del Año de la 78-79

Mejor Portero del Año de la 79-80

Mejor Jugador del Año en la 79-80

Miguel Marín es considerado uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano.

2.- El Cinco Copas

Antonio Carbajal nació el 7 de junio de 1929, en la Colonia San Rafael, en la Ciudad de México.

Fue el primer futbolista que disputó cinco mundiales. Hizo su debut con el club España, equipo con el que jugó de 1949 a 1950 y más tarde fichó por el León en que permaneció de 1950 a 1966.

Con 21 años, fue incluido en la lista del Mundial-50 como guardameta suplente, pero una lesión del primer portero, Raúl Córdoba, le abrió las puertas a la titularidad.

Fue campeón de la Liga mexicana de fútbol en 1956 y disputó 48 partidos con la selección.

Participó en cinco fases finales de la Copa del Mundo de fútbol: la de Uruguay en 1950, la de Suiza en 1954, la de Suecia en 1958, la de Chile en 1962 y la de Inglaterra, en 1966. Jugó un total de once encuentros en los Mundiales, en los que encajó 25 goles.

Se retiró con 37 años tras una carrera dedicada al León y a la selección.

En 1992 recibió un homenaje de la FIFA por ser el jugador con más Mundiales a sus espaldas. Le concedieron la distinción de mejor guardameta del siglo de la CONCACAF.

Palmarés

MUNDIALES

Copa Mundial de Fútbol de 1950 Brasil

Copa Mundial de Fútbol de 1954 Suiza

Copa Mundial de Fútbol de 1958 Suecia

Copa Mundial de Fútbol de 1962 Chile

Copa Mundial de Fútbol de 1966 Inglaterra

JUEGOS OLÍMPICOS

Juegos Olímpicos de Londres 1948 Gran Bretaña

3.- ZELADAAAAA

Héctor Miguel Zelada Bertoqui, que nació el 30 de Abril de 1958 en Maciel, Santa Fe, Argentina, llegó al América en la temporada 78-79, procedente del clun Rosario Central.

Debutó bajo las ordenes de Raúl Cárdenas en un Clásico de Clásicos jugado en el Estadio Jalisco el 4 de Marzo de 1979, jornada 26. La alineación fue con Zelada ; Trejo, Rergis, Bravo, Martínez ; García, Victorino, Dirceu, Reinoso (Faria) ; Manzo, Gamboa. El marcador fue empate a cero.

Fue Campeón con el América tres años seguidos, donde se consagró no solo cómo el mejor jugador, sino también como el mejor portero del fútbol mexicano.

CAMPEON CON AMÉRICA

Liga 1983 -84 vs Guadalajara Liga 84-85 vs Pumas Prode-85 vs Tampico Madero

Su momento más valioso, fue sin duda alguna en la final de liga 83-84 contra el Guadalajara, cuando estaban empatados a cero y le detuvo un penal a Eduardo Cisneros y el América jugaba con 10 jugadores. Las Águilas se recuperaron para coronarse como Campeones ganando 3-1. Los goles los anotaron Eduardo Bacas, Alfredo Tena y Javier “Vasco” Aguirre.

El último juego de Zelada con el América fue la última jornada regular de dicho torneo, contra el León en el azteca, con empate a un gol. Carlos Hermosillo anotó el gol el 8 de Mayo de 1987.

4.- “EL BRODY”

Jorge Campos nació en 1966 en Acapulco, Guerrero. Su enorme talento en la portería llamaron la atención de visores de los Pumas de la UNAM, por ello es que viajó hasta la Ciudad de México para establecerse de fijo en la capital en 1988 y formar parte de la escuadra universitaria.

En la liga mexicana jugó para los Pumas, Cruz Azul, Atlante, Tigres y Puebla, ademas de militar en la Major League Soccer con el Galaxy de Los Ángeles y Chicago Fire. Conquisto dos campeonatos, con los universitarios en 1991 y con Cruz Azul en 1997

Debutó con la Selección mexicana un 20 de noviembre de 1991 enfrentando a Uruguay y bajo las ordenes del argentino Cesar Luis Menotti. Tres veces mundialista para el tricolor, en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, además de disputar los Juegos Olímpicos de 1996, también trabajo como asistente técnico en el tricolor al lado de Ricardo Lavolpe en el Mundial de Alemania 2006.

5.- “CONEJO” PÉREZ

Jugó más de un cuarto de siglo en el fútbol mexicano, Portero longevo y de inigualables condiciones, Oscar Pérez presume ser el futbolista con más partidos en la primera división, un total de 741. Debutó un 21 de agosto de 1993, y colgó los botines el 27 de julio del 2019

Surgido de la cantera cementera, jugó con la máquina de Cruz Azul la mayor parte de su carrera, aunque también se enfundo en las casacas de los Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca.

Con la Selección nacional participo en tres mundiales, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A pesar de su larga y extensa carrera de éxitos, Pérez solo tiene dos títulos en la liga mexicana, con Cruz Azul en 1997 y con Pachuca en el torneo Clausura 2016.

6.- “EL CUATE” CALDERÓN

Ignacio Francisco Calderón González nació un 13 de diciembre de 1943.

Es reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA, como el noveno mejor portero de la CONCACAF del Siglo XX. Jugó 13 años para las Chivas rayadas del Guadalajara.

El 4 de abril de 1962 debutó en la primera división en un partido ante el Tampico, y desde entonces su carrera deportiva fue meteórica, jugó en los torneos del “Campeonísimo” del Guadalajara de 1963-1964, 1964-1965 y 1969-1970. Y desde la temporada 1963-1964 fue el titular, posición que disputó a quien él consideró siempre su ídolo, Jaime “Tubo” Gómez.

Con la Selección mexicana de fútbol debutó un 28 de marzo de 1965, fue mundialista en un par de ocasiones, en el mundial de Inglaterra 1966, jugando los primeros dos partidos, y en México 1970.

7.- PORTERO DE FINA ESTAMPA

No es el mas estrafalario, ni mucho menos el mas popular, pero si, muy efectivo y ganador, Hernán Cristante Mandarino nació en La Plata un 16 de septiembre de 1969.

Es el máximo ganador de torneos de liga con Toluca, con 6 títulos, lo cual lo sitúa como el portero más exitoso de la historia del fútbol mexicano

PALMARES

Toluca Liga 1999 Toluca Liga 2000 Toluca Liga 2002 Toluca Liga 2005 Toluca Liga 2008 Toluca Liga 2010

Ostenta el récord de la liga mexicana del mayor tiempo seguido sin recibir gol con 772 minutos.

Con la Selección de Argentina disputó la Copa América de Uruguay 1995

