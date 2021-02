Layún rechaza que les preocupe la falta de gol

Ciudad de México.- El futbolista de Monterrey, Miguel Layún, aseguró que ningún jugador merece “comer banca” tras la falta de gol de la que ha carecido el cuadro regiomontano.

Y es que la críticas se han acentuado en contra de Rogelio Funes Mori quien no ha sido tan letal como en otras ocasiones.

“Ningún jugador en esta plantilla merece comer banca, veo cómo trabajamos y ninguno merece comer banca”, dijo Layún.

“Espero que si lo lee Javier (Aguirre) no lo tome a mal, pero todos hacemos lo mejor para estar en el once. No me parece justo que se señale al Melli porque es un trabajo colectivo para mejorar en eficacia”, comentó.

Layún señaló que ha visto un gran trabajo de todos los integrantes del plantel, desafortunadamente no se vio reflejado en el duelo ante Santos Laguna.

“Nos ocupa y lo entrenamos un montón. El partido pasado quede con mal sabor de boca, me gusta practicar los tiros libres y salí molesto porque patee uno a un lado a la portería”.

” Son cosas que trabajamos, hemos ido mejorando pero debemos llevarlas a cabo en los partidos”, añadió.

Monterrey se medirá este fin de semana a los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la jornada 7 del Guard1anes 2021.

