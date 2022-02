Le da “rabia” a Xavi Hernández no estar en la Champions League

Ciudad de México.- El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, aceptó que le da “rabia” no estar en la Champions League, después de que el equipo quedó eliminado.

El estratega indicó que dicha molestia se tiene que ver reflejada en el campo de juego con buenos resultados.

“Da rabia no estar en la Champions League y coraje no escuchar el himno, pero no hemos competido ni hemos hecho el trabajo”.

“Debe servirnos para revelarnos y poder volver ahí porque podemos regresar a la Champions por dos vías: ganando la Europa League o quedando entre los cuatro primeros en Liga”, dijo Xavi en conferencia de prensa.

Comentó que ahora solo les resta buscar la UEFA Europa League. Este jueves, Barcelona se medirá al Napoli.

“No hemos tenido suerte en el sorteo, nos ha tocado un rival de Champions League, es de los más rocosos de la competición”.

“Será una eliminatoria abierta y muy disputada”, indicó Xavi Hernández y aceptó que Barcelona es de los candidatos para ganar el título.

“Somos candidatos, el favorito sería el último que la ganó o el Sevilla, por ejemplo, que tiene mucha experiencia aquí”.

Barcelona se medirá al Napoli este jueves en el Nou Camp.

