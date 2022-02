Le frustra a Héctor Herrera no ser titular con el Atleti

Ciudad de México.- El jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, aceptó que se siente frustado las veces que no es considerado por el cuerpo técnico del equipo colchonero.

Herrera indicó que le duele el no tener los minutos esperados, pero confía en que pronto podrá ser de la total confianza de Diego Simeone.

“Muchas veces voy jodido a casa”, comentó el seleccionado mexicano quien, con el cuadro colchonero, enfrentará este miércoles al Manchester United dentro de la Champions League.

3 puntos importantes que nos ayudan a reforzar la confianza y unión de este gran grupo. Ahora a pensar y trabajar en el juego del miércoles 💪🏻 🔴⚪️ @Atleti pic.twitter.com/n05ujBph3v — Héctor Herrera (@HHerreramex) February 19, 2022

Agregó que le gustaría quedarse con el Atlético de Madrid aunque sabe que tendrá que haber una negociación antes.

“No hemos hablado nada de contratos, de si podíamos renovar, si quería salir… Nada. En ningún momento”.

“No hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, no sé si con mi empresario ha hablado algo”.

“La verdad que desconozco esa situación. Estoy súper tranquilo y seré jugador del Atleti hasta el verano, si tengo que ser más pues lo seré y sino seguiré siendo un profesional hasta que acabe el contrato”.

“Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme… Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto”, dijo en entrevista para la agencia EFE.

Aunque no descartó la posibilidad de regresar a la Liga MX “sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá”, sentenció.

Lee: Con Héctor Herrera, Atlético pierde en casa contra el Levante