Leipzig clasifica a las semifinales de la Champions

Ciudad de México,— Facundo Waller, quien proviene del equipo Plaza Colonia de Uruguay, fue presentado como nuevo refuerzo de los Pumas.

Te puede interesar Leipzig clasifica a semis de la Champions

El futbolista sudamericano tiene 23 años y ha sido seleccionado nacional de su país a nivel sub-20 y sub-23.

Facundo Waller enfatizó que su llegada al fútbol mexicano no es una revancha. Después de que una lesión le impidió debutar con el primer equipo del Nacional de Montevideo hace dos años.

El charrúa, quien firmo por un año con los universitarios, comentó que ya tuvo contacto con el cuerpo técnico.

“Ya estuve hablando con Andrés (Lillini) el martes en el hotel, ya me presentó con todos los jugadores. No estuvimos hablando de la parte del juego, pero sí me contó sobre el club. Ya están todos los papeles acordes. Pero ya es tema del técnico, yo estoy a disposición de él”.