León representará a la LIGA MX en la Final de la Leagues Cup

🗣 Ladies and Gentleman, your #LeaguesCup 🏆 finalists!



🗣 ¡Señoras y Señores, los finalistas de Leagues Cup!



📆 September 2️⃣2️⃣

⏰7PM PT / 10PM ET

🏟️ @AllegiantStadm pic.twitter.com/XlXFu3ORpk