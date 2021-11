Liga MX: América vs. Pumas, el platillo especial para los cuartos de final

Ciudad de México.- El partido entre América ante Pumas luce como el más atractivo de los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

El cuadro universitario llegó a esta instancia después de que dio cuenta de los Diablos Rojos del Toluca, mientras que las Águilas accedieron de manera directa.

No es nuevo que se midan en la Liguilla de la Liga MX ambos equipos. De las once series en las que se han visto las caras, nueve culminaron a favor de América y dos para Pumas.

Te puede interesar: Sufre el Apertura 2021 de la Liga MX sequía de goles

América vs. Pumas

1979-80 Pumas vs. América 0-0 Fase de grupos

1979-80 América vs. Pumas 1-0 Fase de grupos

1984-85 América vs. Pumas 4-2 Final

1987-88 América vs. Pumas 4-2 Final

1990-91 Pumas vs. América 3-3 Final

1995-96 América vs. Pumas 2-0 Repechaje

Verano 2002 América vs. Pumas 2 -1 Semifinal

Clausura 2013 América vs. Pumas 3-1 4tos de Final

Apertura 2014 América* vs. Pumas 1-1 4tos de Final

Apertura 2015 Pumas vs. América 4-3 Semifinal

Clausura 2018 América vs. Pumas 6-2 4tos de Final

Apertura 2018 América vs. Pumas 7-2 Semifinal

Atlas vs. Monterrey



La primera vez que Atlas y Monterrey se enfrentaron fue en el Invierno 1996, mientras que el más reciente en el Apertura 2017. Rayados ganó las tres más recientes series, todas correspondientes a cuartos de final.

Invierno 1996 Atlas vs. Monterrey 6-3 Repechaje

Clausura 2003 Monterrey vs. Atlas 4-3 4tos de final

Apertura 2014 Monterrey vs. Atlas 2-1 4tos de Final

Apertura 2017 Monterrey vs. Atlas 6-2 4tos de Final

León vs. Puebla



León y Puebla ya se han visto las caras en dos ocasiones en Liguilla y en ambos el cuadro esmeralda salió airoso. La primera vez fue en la final del torneo 1991-92 y los panzas verdes se impusieron 2-0, mientras que en los cuartos de final del Guard1anes 2020, el conjunto que ahora comanda Ariel Holan ganó 3-2.

1991-92 León vs. Puebla 2-0 Final

Guard1anes 2020 León vs. Puebla 3-2 4tos de final

Tigres vs. Santos



Santos tiene pleno dominio sobre Tigres en fase final. De las seis ocasiones que se enfrentaron, en cuatro los laguneros avanzaron a la siguiente ronda, aunque tres lo hicieron gracias a que concluyeron en mejor posición de la tabla.

Las dos victorias de los felinos fueron en el torneo de Invierno 2001 y en el Apertura 2011.

Invierno 2001 Tigres vs. Santos 4-1 4tos de Final

Verano 2002 Santos* vs. Tigres 1-1 Repechaje

Apertura 2011 Tigres vs. Santos 4-1 Final

Clausura 2012 Santos* vs. Tigres 3-3 Semifinales

Clausura 2015 Santos vs. Tigres 2-1 Cuartos de Final

Clausura 2018 Santos* vs. Tigres 2-2 Cuartos de Final

Avanzó por posición en la tabla

Lee: El “pobre” título de goleo individual de la Liga MX fue compartido