Liga MX da por terminado el Clausura 2020 del Ascenso

Voilà comment se passe une séance collective d'entraînement dans un club pro pendant le confinement. – Malgré l'interruption de la Premier League, José Mourinho et les Spurs ont organisé depuis lundi des séances en vidéo pour garder la forme. De plus en plus de clubs s'entraînent en visioconférence à défaut de ne pas le faire sur le terrain. – #teamballinfc