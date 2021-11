Lionel Messi, El señor de los récords

Ciudad de México.- La excampeona de artes marciales mixtas, Ronda Rousey, mostró en redes sociales a su pequeña hija que nació el pasado 27 de septiembre.

Rousey utiliza su cuenta de Instagram para enseñar el crecimiento de su bebé que se llama La’akea Makalapuaokalanipo Browne.

De hecho, posteó el momento en que le da pecho a su pequeña y exhortó a las mamás a darles leche materna a sus hijos recién nacidos.

“Nuestros muchachos me preguntaron el otro día cómo voy a alimentar a Pō en el avión cuando la llevemos con nosotros a Hawai”.

“Y yo estaba como ‘uhhh, de la misma manera que siempre lo hago’ Entonces se me ocurrió que probablemente nunca antes habían visto a nadie amamantar y no estaban seguros de si era apropiado en público”.

“La maternidad es algo hermosa que no debería ocultarse. Todavía me sorprende que mi cuerpo haya reunido a esta personita, la haya empujado y ahora haga todo lo que necesita para prosperar. No hay nada de qué avergonzarse, es algo de lo que presumir”, posteó.

Después de ser campeona de artes marciales mixtas, Rousey se incorporó a eventos de lucha libre, sin embargo, se retiró al confirmarse que estaba embarazada.

