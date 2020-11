Messi se concentra con la selección de Argentina

Ciudad de México.- El astro del Barcelona, Lionel Messi, ya se encuentra en Argentina donde la albiceleste inició su preparación de cara al choque ante Paraguay.

Messi aterrizó en el Aeropuerto Ministro Pistarini a bordo de su avión privado y de inmediato se incorporó a la práctica del equipo.

El futbolista no llegó solo, estuvo acompañado en el vuelo por Angel Di María y Leandro Paredes, jugadores del PSG que partieron de París e hicieron escala en Barcelona.

“Los primeros en llegar: Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María ya se encuentran en el predio de Ezeiza”, posteó la cuenta oficial de la selección argentina.

El compromiso de las eliminatorias de la Conmebol con miras a la Copa del Mundo se disputará La Bombonera.

Messi llega a este partido después de conseguir dos anotaciones en la victoria del Barcelona ante 5-2 ante el Real Betis.

#SelecciónMayor Los primeros en llegar: Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María ya se encuentran en el predio de Ezeiza 🇦🇷💪 pic.twitter.com/GGh6wfQ8rX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 9, 2020

Después de dos partidos disputados de la eliminatoria de la Conmebol, Argentino comparte el primer sitio con Brasil, ambas selecciones con seis puntos.

Los partidos de esta semana de la Conmebol se juegan de la siguiente forma, todos con hora del Centro de México

Jueves 12 de noviembre



Bolivia vs. Ecuador 14:00 horas

Argentina vs. Paraguay 18:00 horas



Viernes 13 de noviembre



Colombia vs. Uruguay 14:30 horas

Chile vs. Perú 17:00 horas

Brasil vs. Venezuela 18:30

