Lionel Messi utilizará el ’10’ que Rodolfo Pizarro dejó libre en el Inter Miami

Hermosillo, Sonora.— El ajedrez universitario demostró que sabe mover sus piezas, ya que los estudiantes de la UNAM en esta disciplina lograron cuatro medallas: dos de oro, en las modalidades clásico femenil y relámpago varonil; y dos de bronce, en rápido femenil y varonil, en la Universiada Nacional 2023.

Te puede interesar Para atletismo mexicano cierra con 26 preseas en Parapanamericanos

Diego Baltazar Ibáñez, alumno de la Facultad de Ciencias, destacó al ganar dos medallas: oro en relámpago varonil y obtuvo tercer sitio, bronce en rápido varonil.

“La medalla de oro fue gracias a una serie de cosas que se dieron, por ejemplo, no tener presión por ganar la presea sino ir partida tras partida, el equipo fue importante, el compañerismo ayuda mucho, el entrenador me ayudó a hacer unas preparaciones, y la experiencia también cuenta porque llevo 16 años jugando y, en este tipo de torneos la presión ya no es tanta, te sabes controlar y te enfocas en lo importante”, aseveró Baltazar Ibáñez.