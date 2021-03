Lista la convocatoria del tricolor para el torneo preolímpico

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La Dirección General Deportiva dio a conocer la lista definitiva de 20 jugadores convocados por Jaime Lozano, Director Técnico de la Selección Nacional de México Sub-23 para el torneo preolímpico.



Los seleccionados nacionales representarán a México en el Campeonato Preolímpico de la Concacaf a disputarse del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

La concentración comenzará el próximo domingo 14 de marzo en Guadalajara.





De acuerdo con el Reglamento de la Competencia del torneo preolímpico, solamente se permitirán cambios a las listas finales en casos de fuerza mayor o lesión. Cualquier cambio debe realizarse antes del primer partido de la fase de grupos de cada equipo. Además, el reemplazo debe provenir de las listas preliminares. Todos los cambios deben ser aprobados por FIFA y Concacaf.

Participaran ocho Selecciones Nacionales divididas en dos grupos en el torneo preolímpico. El Estadio Jalisco y el Akron, serán las sedes de los encuentros eliminatorios.

La Selección Nacional de México se ubica en el Grupo A, junto con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana; mientras que, el B lo conforman Honduras, Canadá, El Salvador y Haití.

El Torneo Preolímpico de Concacaf otorgará dos boletos a los Juegos Olímpicos.

Calendario de Partidos del Torneo Preolímpic o

Jueves 18 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

18:00 hrs. México vs. República Dominicana



Domingo 21 de marzo de 2021 (Estadio Akron)

19:30 hrs. Costa Rica vs. México



Miércoles 24 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

19:30 hrs. México vs. Estados Unidos



Después de la fase de grupos del torneo preolímpico, los primeros y segundos lugares en cada grupo avanzarán



Semifinales

Domingo 28 de marzo de 2021 (Estadio Jalisco)

16:00 hrs. 1B vs. 2A

19:00 hrs. 1A vs. 2B



Final Torneo preolímpico

Martes 30 de marzo de 2021 (Estadio Akron)

19:00 hrs. Ganador partido 13 vs. Ganador partido 14

Foto cortesía Selección Mexicana

