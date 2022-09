Lista la pretemporada de la NBA 2022

Ciudad de México.— La Leagues Cup Showcase vuelve a la actividad esta semana con los partidos Nashville SC vs América, Cincinnati FC vs Chivas y Real Salt Lake vs Atlas.

Te puede interesar F1 anuncia calendario de 24 carreras para el 2023; GP de México el 29 de octubre

El duelo entre el actual líder de la Liga MX y el conjunto del estado de Tennessee será el primer duelo internacional en el Goedis Park. La Leagues Cup Showcase tendrá lugar este miércoles 21 de septiembre.

¡Ya estamos en Cincinnati! 🇺🇸📍🐐



Esta tarde habrá conferencia de prensa y entrenamiento en el TQL Stadium 🏟 @LeaguesCup #Showcase pic.twitter.com/ksempS3Jno — CHIVAS (@Chivas) September 20, 2022

Ese mismo día, pero a las 18:00 horas. Chivas, que llega de caer ante las Águilas en el Clásico de Clásicos. Se medirá en el TQL Stadium a Cincinnati FC que por primera vez enfrentará a un equipo mexicano.

Finalmente, el bicampeón Atlas intentará tomar revancha ante Real Salt Lake en el Rio Tinto Stadium tras tropezar en el Campeones Cup ante New York City FC.

Esta es la segunda parte del Leagues Cup Showcase 2022 que ha servido como preámbulo para el torneo que retomará su curso normal en verano de 2023.

En la primera parte de dicha antesala, Guadalajara cayó ante LA Galaxy y América derrotó a LAFC. Ambos cuadros se llevaron a cabo en el SoFi Stadium.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales