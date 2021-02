Fechas y horarios de los octavos de la Concachampions

Ciudad de México,— Concacaf ha anunciado el calendario para la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2021. Las fechas y horarios corresponden a los ocho enfrentamientos entre los 16 clubes participantes que se llevarán a cabo del 6 al 8 de abril (partidos de ida) y del 13 al 15 de abril (partidos de vuelta).



La edición 2021 continuará jugándose en formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta en los octavos de final, cuartos de final y semifinales. Para la edición de este año, la final se jugará a un solo partido.

El calendario, con fechas y horarios para los partidos de octavos de final de la SCCL 2021:

Octavos de Final

Partidos de Ida – Fechas y horarios

Martes, 6 de abril de 2021

17:00 Marathón (HON) vs Portland Timbers (USA) – Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

19:00 LD Alajuelense (CRC) vs Atlanta United (USA) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

21:00 Arcahaie FC (HAI) vs Cruz Azul (MEX) – Estadio Olímpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana

Miércoles, 7 de abril de 2021

17:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Philadelphia Union (USA) – Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica

19:00 León (MEX) vs Forge FC o Toronto FC (CAN) – Estadio León, León, México

21::00 CD Olimpia (HON) vs Club América (MEX) – Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras

Jueves, 8 de abril de 2021

19:00 Real Estelí FC (NCA) vs Columbus Crew (USA) – Estadio Nacional, Managua, Nicaragua

21:00 Club Atlético Pantoja (DOM) vs Monterrey (MEX) – Estadio Olímpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana

Octavos de Final

Partidos de Vuelta – Fechas y horarios

Martes, 13 de abril de 2021

17:00 Atlanta United (USA) vs LD Alajuelense (CRC) – Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, USA

19:00 Portland Timbers (USA) vs CD Marathón (HON) – Providence Park, Portland, OR, USA

21:00 Cruz Azul FC (MEX) vs Arcahaie FC (HAI) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Miércoles, 14 de abril de 2021

17:00 Forge FC o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX)

19:00 Club América (MEX) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

21:00 Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Subaru Park, Chester, PA, USA

Jueves, 15 de abril de 2021

19:00 Columbus Crew SC (USA) vs Real Estelí FC (NCA) – Historic Crew Stadium, Columbus, OH, USA

21:00 Monterrey (MEX) vs Club Atlético Pantoja (DOM) – Estadio BBVA, Monterrey, México

Fechas y Horarios corresponden a la Ciudad de México



Foto cortesía CONCACAF

