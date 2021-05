Listo el calendario de las semifinales de la Concachampions

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Concacaf ha confirmado el calendario para las Semifinales de la Liga de Campeones Concacaf. Los dos enfrentamientos de ida y vuelta se llevarán a cabo el 12 de agosto (partidos de ida) y el 15 y 16 de septiembre (partidos de vuelta).

Para las semifinales, las llaves del torneo determinaron los enfrentamientos y los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de vuelta en casa.



Las semifinales se jugarán de la siguiente manera:



Jueves, 12 de agosto de 2021

19:00 CF Monterrey (MEX) vs Cruz Azul (MEX)

21:00 Club América (MEX) vs Philadelphia Union (USA)



Miércoles, 15 de septiembre de 2021

20:00 Philadelphia Union (USA) vs Club América (MEX)



Jueves, 16 de septiembre de 2021

21:00 Cruz Azul (MEX) vs CF Monterrey (MEX)



Después de las semifinales, la final a un solo partido en el estadio del club finalista con el mejor desempeño en las rondas anteriores (victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).



El ganador de esta competencia de clubes como campeón regional representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021. El actual campeón es Tigres UANL, que ganó la SCCL 2020. Se convirtió en el primer club de la región de Concacaf en alcanzar la final del Mundial de Clubes.

Actualmente de los representantes de la Liga MX, solamente Cruz Azul se mantiene en activo en las semifinales del Guard1anes 2021.

Foto cortesía Concacaf

