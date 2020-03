LMP hace cambios para optimizar el tiempo de juego

Ciudad de México.- El exjugador de América, Cecilio Domínguez, fue sospechoso de portar el coronavirus Covid-19, situación que resultó complicada también para su familia ya que su hijo fue víctima de discriminación.

Domínguez se quejó de que en la escuela de su pequeño le dijeron que no tenía que llevarlo hasta que se aclarara su situación de salud.

“Tuve una experiencia muy incómoda con mi hijo un día cuando fue al colegio. Como la gente decía que Cecilio tenía coronavirus y no se entrenó, entonces me llamaron del colegio y me dijeron ‘cómo vas a mandar a tu hijo al colegio si tenés coronavirus, vení a buscarlo porque los padres se están quejando’. Y tuve que ir a buscarlo”.

En entrevista con el diario El Clarín de Argentina, Domínguez, quien jugó con América de 2017 a 2019, aseguró que nunca tuvo síntomas, pese a ello prefirió no trabajar al cien por ciento con el Independiente para recuperarse por completo de cualquier enfermedad respiratoria que sufriera.

“Nunca tuve los síntomas, no tuve fiebre, pero la gente no lo sabía, se dejaban llevar por lo que decían en las redes sociales. Por suerte ya estoy todo bien y todas las pruebas salieron negativas, para dengue también”.

Cecilio fue vendido del club América al Independiente en 6 millones de dólares, lo que fue la compra más grande del equipo argentino en su historia, pero no ha llenado las expectativas y se habla de negociarlo, siempre y cuando se pueda recuperar la inversión. Las Águilas se quedaron con el 25 por ciento del valor de su pase.