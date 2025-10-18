“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol

Ciudad de México.— El defensa Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional después de más de dos décadas de carrera. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al deporte que marcó su vida y a las personas que lo acompañaron desde su infancia, a Dios y su familia.
“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emoción mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables, vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré”, señaló.
Moreno reconoció el papel fundamental de su familia. “A mis padres que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en el niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad”, señaló.
También agradeció a su esposa, a quien llamó “el pilar de mi vida”, por su apoyo en los momentos difíciles, y a sus hijos, a quienes definió como “mi mayor orgullo y mi motor”. En su mensaje agregó: “Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”.
Una carrera en México, Europa y Asia
El futbolista inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM, con quienes debutó en la Liga MX y consiguió el subcampeonato de 2007. Posteriormente emigró al futbol europeo para integrarse al AZ Alkmaar, donde obtuvo la Eredivisie y la Supercopa de los Países Bajos en 2009.
En 2011 se incorporó al Espanyol de Barcelona, donde fue nombrado jugador de la temporada en su año de debut y sumó 136 partidos, la cifra más alta en un mismo club durante su trayectoria. En 2015 pasó al PSV Eindhoven y nuevamente logró el campeonato de liga.
Más adelante jugó en la AS Roma de Italia, con seis partidos disputados, y en la Real Sociedad de España. En 2019 se trasladó a Qatar para unirse al Al-Gharafa, donde permaneció dos años antes de regresar a México.
En 2021 llegó a Rayados de Monterrey, equipo con el que disputó 133 partidos, anotó dos goles y consiguió la Concacaf Champions Cup del mismo año. En el Apertura 2025 participó en cinco encuentros con un total de 213 minutos.
Trayectoria con la Selección Mexicana
Héctor Moreno formó parte de la Selección Nacional Sub-17 que ganó el Mundial en Perú 2005. En la selección mayor jugó 132 partidos y marcó cinco goles. Participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
También fue campeón de la Copa Oro en las ediciones 2011, 2015 y 2019. Con su retiro, concluye la etapa de los futbolistas que integraron la generación campeona del mundo Sub-17 de 2005.
Gracias Dios
Moreno expresó su agradecimiento a la afición por el apoyo a lo largo de su carrera. “A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente”, escribió.
El defensa finalizó con palabras de reconocimiento al futbol y a la vida: “Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios”.
Cierre de una generación
Con más de 20 años de carrera, Héctor Moreno deja un registro sólido en el futbol nacional e internacional. Su retiro marca el cierre de una generación que hizo historia para México y abre una nueva etapa en su vida personal, con la familia y la fe como ejes principales.
Cruz Azul abre centro de acopio para familias afectadas por las lluvias
Ciudad de México.- Cruz Azul convirtió su sede de La Noria en un centro de acopio para reunir víveres, ropa y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por el huracán Priscilla, que dejó severos daños en el estado de Veracruz y otras zonas del Golfo.
Lee: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
El club anunció la medida a través de su cuenta oficial en X (@CruzAzul) el pasado 15 de octubre, invitando a la afición y al público en general a sumarse al esfuerzo solidario.
“Abrimos nuestro centro de acopio en la Tienda Oficial de La Noria para apoyar a los damnificados por el huracán Priscilla. Puedes traer productos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos”, publicó la institución cementera.
Solidaridad en movimiento: el deporte al servicio de la gente
El horario de recepción de donativos es de 10:00 a 16:00 horas, durante toda la semana y la siguiente. La tienda oficial, normalmente destinada a la venta de artículos deportivos, fue adaptada para recibir la ayuda.
En las imágenes compartidas por el club se observan estanterías y maniquíes vestidos con los colores azul y blanco, acompañados del lema “Azul de por vida”, que ahora simboliza unión y esperanza.
“La Noria está lista para recibir tu ayuda. Unidos somos más fuertes”, publicó el club en Facebook, reafirmando el llamado a la acción comunitaria.
Veracruz, la zona más golpeada
El huracán Priscilla impactó principalmente en Veracruz, donde se reportaron más de 400 viviendas afectadas por las lluvias y desbordamientos del río Cazones, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.
Municipios como Poza Rica, Álamo y Tihuatlán fueron de los más dañados.
Las intensas precipitaciones dejaron comunidades incomunicadas, cortes eléctricos y pérdida de cosechas, afectando de forma directa a familias que ahora dependen de la ayuda humanitaria.
“La magnitud del daño nos obliga a mantener la solidaridad activa y sostenida”, señaló la Secretaría de Protección Civil de Veracruz en un comunicado difundido el 14 de octubre.
Una respuesta que une familias y corazones
La iniciativa de Cruz Azul refuerza su vínculo con la comunidad, más allá de la cancha. La acción busca canalizar la generosidad de los aficionados hacia quienes más lo necesitan.
“Cada donativo cuenta, porque detrás de cada paquete hay una familia que puede volver a sonreír”, recordó la Máquina en su publicación.
La sede capitalina se ha convertido así en un punto de encuentro donde el futbol trasciende la competencia y se convierte en un instrumento de empatía y reconstrucción.
Este tipo de esfuerzos comunitarios demuestran que la unión, el respeto y la colaboración siguen siendo los valores más sólidos para enfrentar la adversidad.
Deportes
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.
“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Defensa pública con valores familiares y dignidad humana
El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.
JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.
“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.
Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.
“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.
Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.
Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring
La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.
“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.
Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.
También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.
“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.
De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.
Deportes
Almeyda y jugadores del Sevilla FC celebran la vida: la esposa de Marcao superó el cáncer
SEVILLA, España.- En el campo de entrenamiento del Sevilla FC, el futbol se detuvo por un motivo mucho más grande que un gol: celebrar la vida.
El técnico argentino Matías Almeyda y todo su plantel rindieron un homenaje a Pamela Teixeira, esposa del defensa brasileño Marcao, quien recientemente superó el cáncer.
Lee: Geometría, familia y valores: así late Trionda, el balón del Mundial 2026
El club andaluz compartió el video del emotivo momento el 9 de octubre de 2025 a través de su cuenta oficial en X (@SevillaFC), con el mensaje:
“La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que superó el cáncer. ¡Eres un ejemplo para nosotros!”.
En las imágenes se observa a Pamela ingresar al campo entre aplausos, recibir una camiseta personalizada con su nombre y abrazar con fuerza a su esposo.
El futbol que une, el equipo que acompaña
Antes del homenaje, Almeyda interrumpió el entrenamiento para dirigir unas palabras a sus jugadores.
Según el Diario de Sevilla, el técnico pidió reconocer públicamente la fortaleza de la familia Teixeira durante los meses de tratamiento.
Entre aplausos y sonrisas, el grupo se acercó a Pamela y a Marcao en una muestra de apoyo y humanidad que trascendió el ámbito deportivo.
“El 8 de octubre siempre será especial”
Horas después, el futbolista brasileño compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía del “toque de campana” en el hospital Virgen del Rocío, símbolo de la victoria sobre la enfermedad.
“El 8 de octubre siempre será especial. Fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. El ‘Nunca te rindas’ se volvió un mantra”, escribió el defensor, recordando también su debut con el Sevilla tres años atrás.
El gesto del plantel destacó por su sencillez y sentido humano: una celebración espontánea donde la familia y la salud ocuparon el centro del juego.
Un entrenador que prioriza los valores
Desde su llegada al club en junio de 2025, Matías Almeyda ha impulsado un ambiente de fraternidad dentro del vestuario.
“Quiero que se preocupen el uno por el otro, ya que vivimos en un mundo muy egocéntrico. Soy de la idea de compartir, de dialogar. Quiero que se rían y disfruten”, comentó el estratega del equipo en una reciente entrevista con el Diario AS.
El entrenador argentino es reconocido por gestos que promueven la unidad y el respeto dentro del equipo.
En otra ocasión, Almeyda organizó un asado para fortalecer los lazos del grupo.
“El asado tiene un significado, no solo es cocinar. Significa haberse acordado de alguien, en este caso del grupo”, declaró el DT.
Un mensaje que trasciende el deporte
El homenaje del Sevilla FC a la esposa de Marcao fue celebrado en redes sociales por miles de aficionados que destacaron el valor de la empatía y el respeto a la vida.
En un contexto deportivo donde prevalece la competencia, el gesto del equipo se convirtió en un recordatorio de que la fortaleza humana también se mide en los momentos compartidos fuera del campo.
Deportes
Geometría, familia y valores: así late Trionda, el balón del Mundial 2026
Ciudad de México.- En la antesala del Mundial 2026, el balón oficial Trionda no es solo innovación deportiva: asoma como símbolo de valores humanos, de unión familiar y de respeto intrínseco a la dignidad humana.
Su diseño moderno y revolucionado, fundado en geometría, física y matemáticas, propone una narrativa distinta: que el deporte eleve principios más allá del marcador.
Lee: Mundial 2026: el futuro de Irán en suspenso tras veto de Estados Unidos
Ciencia al servicio del respeto y de la persona
La estructura del Trionda abandona los tradicionales hexágonos y pentágonos. En su lugar, adopta solo cuatro paneles geométricos fluidos, unidos con precisión para optimizar la esfera.
Esta decisión responde a cálculos que privilegian la uniformidad y evitan irregularidades superficiales que pudieran afectar el vuelo.
De acuerdo con Adidas, la marca oficial del balón que rodará en los estadios del Mundial 2026, ingenieros aplicaron modelos de la teoría de superficies y estudios en túneles de viento para asegurar trayectorias más estables y predecibles.
Esa apuesta técnica encuentra un paralelo con la dignidad humana: procurar que el movimiento sea confiable, que cada impulso tenga previsibilidad, sin adulteraciones, como debe ocurrir con decisiones justas y el trato respetuoso entre personas.
La pelota que une hogares y naciones
El nombre Trionda conjuga “tri” (tres) con “onda”, simbolizando la ola compartida entre México, Estados Unidos y Canadá como sedes del torneo.
Su diseño cromático no es ornamental: incorpora verde con un águila para México, rojo con hoja de arce para Canadá y azul con estrellas para Estados Unidos.
Así como cada familia comparte colores, símbolos y emociones, el Trionda refleja la convergencia de identidades distintas en un torneo global.
En redes sociales, la presentación del balón fue descrita como:
“Una ola colectiva de alegría que recorre los países y une al mundo a través del fútbol”.
Para un aficionado, sostener ese balón es sentir que detrás de la ciencia hay un vínculo humano: padres y madres que lo muestran a hijos, que comparten momentos de juego, que transmiten valores de respeto y convivencia mediante un objeto simbólico.
Valores humanos: ética, respeto y defensa de la vida
En el contexto del torneo, el Trionda adquiere una dimensión simbólica: un balón que trasciende lo competitivo para recordarnos que en cada gol, en cada pase, late el valor del respeto al contrario, la justicia en el arbitraje y la dignidad intrínseca del atleta.
“Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la presentación oficial del balón en días recientes en Washington D.C.
Esa frase, aunque institucional, alude a que el diseño materializa un propósito mayor a lo meramente técnico.
Adidas indicó que el balón incluye detalles dorados que evocan al trofeo mundialista y que su cobertura texturizada mejora agarre incluso en condiciones climáticas adversas.
Esa funcionalidad al servicio del juego representa cómo los objetos pueden servir a la vida concreta del jugador y no ser meros ornamentos.
Matemáticas y física en cada latido del juego
Cada panel y contorno del Trionda surge de ecuaciones que buscan minimizar el error de vuelo.
Las simulaciones físicas validaron parámetros como coeficiente de fricción, presión interna y resistencia al desgaste.
Con ello se reduce la imprevisibilidad que frustró versiones anteriores. En defensa de la vida, entendida también como respeto a la integridad del jugador, un balón menos errático disminuye riesgos de jugadas inesperadas que pueden lesionar.
En esa conexión técnica se refleja el valor de anticipar lo posible, cuidar lo humano.
Para miles de familias que seguirán el Mundial desde casa o en estadios, el Trionda será más que un balón: será objeto para compartir, para enseñar, para conversar sobre esfuerzo, justicia y dignidad.
Con formas pulcras y ciencia transparente, invita a creer que la armonía entre técnica y humanidad es posible.
“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Guía familiar para el Día de Muertos: ofrendas, desfiles y paseos
¿Quién escucha a los sacerdotes en México?
OMS: Alzheimer y otros trastornos neurológicos afectan a casi la mitad de la población mundial
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
