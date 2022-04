Los Angeles Lakers despidieron a Frank Vogel

Ciudad de México.— El gran campeón mexicano Julio César Chávez estuvo presente en el anuncio de la magna función “Leyenda de Leyendas”, que se celebrará el próximo 21 de mayo en la Plaza México. La cartelera presenta a lo más alto del pugilismo nacional, que nos llevará a recordar esas noches de gloria del boxeo mexicano.

Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, admitió que esta función es el regreso triunfal del boxeo a una arena tan icónica como el ruedo de la Plaza México, pero no solo eso, es poder disfrutar nuevamente de los ídolos del boxeo mexicano, Además de rendir un merecido homenaje a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, una leyenda, un hacedor de campeones, Don Ignacio Beristáin.

En este punto y visiblemente emocionado, Don Nacho, como cariñosamente se le reconoce a la leyenda del deporte de los puños, fue enfático al reconocer a los pugilistas que se adelantaron en el camino.

Don Nacho también agradeció a todos quienes pensaron en él para este homenaje, y sobre todo a los boxeadores que aceptaron participar en esta función.

Chávez Confesó que aún cuando es una pelea de exhibición, el público y todos los boxeadores merecen ver su mejor versión, por lo que a partir de hoy se irá a concentrar al Centro Ceremonial Otomí para ganar mejor condición física.

“Siempre he tenido una bonita química con Don Nacho, le tengo mucho afecto. Él siempre ha estado para mí y mi familia. Es para mí un honor subirme al ring, no es lo mismo ya a mi edad, pero por Don Nacho no me podía negar a esta exhibición con Daniel Zaragoza”