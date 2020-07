La escandalosa administración de Ana Guevara en la Conade

Ciudad de México.- Los escándalos han sido una constante desde que Ana Gabriela Guevara asumió el cargo como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El más reciente, las acusaciones que lanzó la marchista Guadalupe González quien denunció que abogados de la Conade no la representaron de manera correcta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) después de que dio positivo en un control antidopaje.

El TAS ratificó la suspensión de cuatro años para la andarina quien no podrá participar en los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo año.

Lupita evitó mencionar a Ana en sus acusaciones, aunque sí señaló al organismo que representa la exvelocista.

“Ese fue mi error, haber confiado en una institución (Conade) que me los mandaba como los mejores”.

Modificaron estatutos para que llegara a la Conade

Desde antes de que asumira la presidencia de la Conade, la funcionaria estuvo en el ojo del huracán ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó sus estatutos para que pudiera asumir la presidencia del organismo.

La Junta Directiva de la SEP cambió uno de los estatutos que exigía a los funcionaros que llegaran a la Conade acreditar la licenciatura. Ana Guevara, en una de sus declaraciones, informó que su máximo grado de estudios es de secundaria.

Aunque no asumió de inmediato la presidencia, a los pocos días de que se cambió la regla, fue presentada como nueva encargada del deporte nacional.

SFP detecta irregularidades en la Conade

En el pasado mes de febrero, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Heréndira Sandoval, confirmó la existencia de irregularidades en siete auditorías hechas a la Conade y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)

Sandoval dio a conocer que se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referente fideicomiso Fodepar.

“Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos”, refirió la funcionaria federal.

En la última información que dio a conocer la SFP se confirmó que se añadió nuevos elementos a su investigación.

La acusan de atentado

Los abogados Jesús Chaín y Rafael Sánchez, señalaron a Ana Guevara de ser la autora intelectual de un atentado que hubo en su contra en Boca del Río, Veracruz.

Los litigantes, días antes del incidente, denunciaron a la medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 de extorsión.

Chaín indicó que Carlos Solórzano, dueño de la empresa alimentos CIMCSA (Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V.) , se prestó a dar dinero para poder hacerse cargo de los comedores para deportistas que se encuentran ubicados en la Conade.

“Vimos un acto de corrupción, pero el cliente tomó la decisión y no había de otra para poder entrar a vender en la Conade”, expuso Chaín.

Debido a que presentaron pruebas, los litigantes informaron que un directivo de la Conade les ofreció 10 millones de pesos “para que paremos esto”.

Al no aceptar, señalaron tanto Chaín como Sánchez, sufrieron un atentado del que salieron ilesos ya que el auto en el que viajaban era blindado.

Le plantearon a López Obrador las acusaciones de asuntos de corrupción a la directora de la Conade Ana Guevara. El presidente dijo que la Función Pública está haciendo la investigación, y que no se permite la corrupción…https://t.co/uvwmW2531n — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 29, 2020

“La señaló como probable partícipe (a Ana Gabriela Guevara), no soy la persona que debe investigar, la investigación la lleva la Fiscalía, la Fiscalía de aquí (Xalapa) es deficiente, tienen compromisos, porque la gente de Xalapa, porque la exalcaldesa, es comadre de la Fiscal General y al final de cuentas hay un conflicto de interés”, dijo Chaín en entrevista a ESPN.

Investigan cuentas de Ana Guevara

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación a las cuentas bancarias Ana Guevara, después de que se dieran a conocer desvíos por más de 50 millones de pesos al interior de la Conade.

“El 24 de junio, la Función Pública expidió una serie de oficios que indagan en las cuentas bancarias de Guevara y dos de sus funcionarios en Conade”.

“La SFP envió a los bancos una dirección particular en una modesta colonia de Nogales, Sonora”.

“Además, están en la indagatoria su subdirector de administración y subdirector general en Conade, José Omar Hernández y Sergio Monroy, uno de sus colaboradores cercanos”, reportó una investigación hecha por El Universal.

Recorte de becas

Durante su gestión, se ha dado un importante recorte en las becas de los deportistas de cerca de 3 millones de pesos, aunque aclaró que no se trató de una reducción “sino un ajuste en las becas”.

“No podemos dar becas solamente por berrinche, hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley y la normatividad interna”, dijo Guevara ante diputados.

Algunos deportistas han tenido que recurrir a instancias legales para que le sean respetados los apoyos.

Tal es el caso de la subcampeona mundial de clavados de altura, Adriana Jiménez, quien informó que hubo retrasos en las becas para deportistas y miembros del cuerpo disciplinario.

Por dichas quejas, se le retiraron los apoyos, pero los pudo recuperar gracias a que recurrió a instancias legales.

Sin embargo, hubo otros casos como la de la nadadora Liliana Ibáñez quien, en plena fase de recuperación por una cirugía a la que fue sometida en el hombro izquierdo, recibió un incremento en su beca de 18 mil a 30 mil pesos.

Ana se defiende

Ante las denuncias de extorción, privación de la libertad y homicidio en grado de tentativa, Ana se defendió.

“Es un tiempo de calma, de enfocarnos en lo que nos ocupa, en lo personal, a mí no me inquieta porque no hay un fundamento que acredite lo que se ha dicho, todo mundo tiene derecho a demandar, es un principio constitucional de poder hacerlo, como también el defenderte, pero en este momento no hay nada que sea verás”, sentenció.