Los mexicanos ya conocen sus rivales en la Concachampions

Miami.— La Concacaf realizó el sorteo oficial de la edición 2023 de la Liga de Campeones Concacaf.

La edición 2023 incluye la participación de 16 clubes de ocho Asociaciones, está programada para comenzar la segunda semana de marzo y concluir con una final de vuelta, el domingo, 4 de junio de 2023.



These are the #SCCL23 Official Draw results! ⚽ ¡Estos son los resultados del Sorteo Oficial de la SCCL 2023! pic.twitter.com/1laCLDvsLn — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 8, 2022

En el sorteo, los 16 clubes participantes fueron divididos en ocho series de la siguiente manera:



Austin FC (USA) vs Violette AC (HAI)

Club Leon (MEX) vs Tauro FC (PAN)

Orlando City SC (USA) vs Tigres UANL (MEX)

Pachuca (MEX) vs Motagua FC (HON)

Vancouver FC (CAN) vs RCD España (HON)

Los Angeles FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC)

Atlas FC (MEX) vs CD Olimpia (HON)

Philadelphia Union (USA) vs Alianza FC (SLV)

