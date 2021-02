Los mexicanos ya tienen rival para la Concachampions

Ciudad de México,— Los cuatro equipos representantes de la LIGA MX, ya conocieron su camino y rival en la Liga de Campeones de CONCACAF 2021. Luego de realizarse este día el Sorteo de la ronda de los Octavos de final.



La actividad iniciará el próximo 6 de abril, teniendo programada la Final para el día 28 de octubre del presente año.

Los 16 clubes participantes se colocaron en dos bombos:

Bombo 1:

Toronto FC o Forge FC (Canadá)

Rayados (México)

América (México)

Cruz Azul (México)

Atlanta United (Estados Unidos)

Columbus Crew (Estados Unidos)

Philadelphia Union (Estados Unidos)

Portland Timbers (Estados Unidos

Rival Bombo 2

Saprissa (Costa Rica)

Alajuelense (Costa Rica)

Club Atlético Pantoja (Rep. Dominicana)

Arcahaie (Haití)

Marathon (Honduras)

Olimpia (Honduras)

León (México)

Real Estelí (Nicaragua).

Tras la realización del sorteo ya conocieron su rival y así quedaron definidos los partidos

La CONCACAF Champions League comenzará con los octavos de final entre el 6 y el 8 de abril (ida) y el 13 y 15 de abril (vuelta). Los 16 clubes participantes conocen a su rival y han sido divididos en ocho emparejamientos de la siguiente manera:

Cruz Azul (MEX) vs Arcahaie FC (HAI)

Forge FC or Toronto FC (CAN) vs Leon (MEX)

Monterrey (MEX) vs Atletico Pantoja (DOM)

Columbus Crew (USA) vs Real Esteli (NCA)

Philadelphia Union (USA) vs Saprissa (CRC)

Atlanta United (USA) vs LD Alajuelense (CRC)

Club America (MEX) vs Olimpia (HON)

Portland Timbers (USA) vs Marathon (HON)

El rival del León será el ganador del Campeonato Canadiense ( fecha por determinarse) participará en la CCL 2021.

